Optimisme (OP) stijgt nu WorldCoin adressen toenemen, Base lancering in het verschiet

De prijs van Optimism (OP) is redelijk stabiel gebleven na een dieptepunt van 0,878 in juni van dit jaar. Het token steeg naar een hoogtepunt van $1,82, het hoogste niveau sinds 18 mei. Het is met 94% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

Coinbase zal Base lanceren

Optimisme heeft de afgelopen twee weken de krantenkoppen gehaald. Ten eerste ontgrendelde het netwerk tokens ter waarde van meer dan $36 miljoen. Dit volgde op een gigantische ontgrendeling van $587 miljoen een paar maanden eerder. Historisch gezien zijn ontgrendelingen van tokens vaak bearish voor een crypto-token omdat het bestaande houders verwatert.

Ten tweede werd het mainnet van WorldCoin gelanceerd, zoals we in dit artikel schreven. Deze lancering was opmerkelijk omdat het platform op de OP Stack is gebouwd, een product van Optimism. Het was een groot project dat was gestart door Sam Altman, de oprichter van ChatGPT.

De meest recente gegevens van Dune Analytics laten zien dat het aantal Optimism-wallets met WLD-token de afgelopen dagen is gestegen tot meer dan 405.000. Het was 364.000 eind juli, wat aangeeft dat de trend groeit.

Het volgende andere opmerkelijke cryptonieuws is dat Coinbase, de op een na grootste crypto-uitwisseling ter wereld, volgende week Base mainnet zal lanceren. Base is een nieuw Layer-2-netwerk gebouwd met OP Stack. In een verklaring zei het bedrijf dat gebruikers nu ETH on Base kunnen overbruggen of financieren met behulp van de Coinbase wallet.

Native bridging from Ethereum to Base is now live.



Need funds on Base? We got you. Check out how quick, easy, and secure it is for you to get started. pic.twitter.com/9LFyGiJuSR — Coinbase Wallet 🛡️ (@CoinbaseWallet) August 3, 2023

Base zal toetreden tot een layer-2-industrie die al zeer concurrerend is, met belangrijke spelers als Arbitrum, Polygon en Optimism die een groot marktaandeel hebben.

Optimism prijsvoorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de OP-cryptoprijs de afgelopen weken in een bullish trend zat, zelfs toen de crypto-consolidatie doorging. De 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden hebben onlangs een bullish crossover gemaakt.

Tegelijkertijd bevindt de Relative Strength Index (RSI) zich in een bullish trend na een dieptepunt van 25,75 in juni. Daarom zal de prijs van OP waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien beleggers zich richten op het volgende belangrijke psychologische niveau op $2.

Het stopverlies van de bullish weergave is $1,5, waarbij de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen elkaar kruisen.