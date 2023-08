USA MLS voorspellingen nog spannender met debuut van Messi bij Inter Miami

Inter Miami, een Amerikaans voetbalteam dat momenteel aan de onderkant van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) staat, haalt de krantenkoppen met zijn nieuwe aanwinsten. Het team heeft er alles aan gedaan om high-end voetballers te strikken, waaronder Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets.

Inter Miami heeft slechts 16 punten gepakt uit 19 wedstrijden. Echter, David Beckham en Jorge Mas, mede-eigenaar van Inter Miami, beloofden fans dat ze grote aankopen zouden doen voor de opening van de terugwedstrijd en de zaken lijken op hun plaats te vallen. Het team probeert ook Luis Suarez en andere topspelers over te halen om voor hun volgende wedstrijd op 21 augustus bij het team te komen.

De Messi-koorts in de VS

Hoewel de Amerikaanse Major League Soccer qua kwaliteit ver achterloopt op die van de Engelse eredivisie, heeft Messi’s verhuizing een opwindend effect gehad, vooral bij inwoners van Miami die graag de GOAT in hun achtertuin willen zien spelen.

Tot nu toe heeft Messi drie wedstrijden gespeeld voor Inter Miami en vijf doelpunten gemaakt. Hoewel hij bij de laatste twee wedstrijden steeds twee keer scoorde, blijft zijn beste Inter Miami-doelpunt nog steeds zijn winnende schot in zijn debuut tegen Cruz Azul op 21 juli.

Lionel Messi scoorde het winnende goal in de laatste seconde met een curling vrije trap in zijn debuutwedstrijd voor Inter Miami tegen Cruz Azul, waarmee hij zijn nieuwe team naar een 2-1 overwinning bracht in de opener van de League Cup.

De club is zelfs gedwongen om extra zitplaatsen toe te voegen aan hun stadion met een capaciteit van 18.000 om tegemoet te komen aan de toestroom van fans die zich niets aantrekken van de toegenomen prijzen van wedstrijdkaartjes, zolang ze de GOAT maar in actie zien.

En hoewel sommigen misschien willen geloven dat de hype maar voor een tijdje is, staat Messi erom bekend zijn gameplay de hele tijd vast te houden en het beste moet misschien nog komen, ondanks zijn gevorderde leeftijd. Dat gezegd hebbende, zou de Amerikaanse MLS op weg kunnen zijn naar een grote explosie, wat een overwinning is voor voetballers, fans en gokkers in het land dat bekend staat om alle andere spellen behalve voetbal.

