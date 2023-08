De wisselkoers van het paar USD/PHP steeg na de laatste gegevens van de Filippijnse consumentenprijsindex (CPI). Het pair is de afgelopen drie dagen op rij gestegen en zweeft op het hoogste niveau sinds 23 juni. Het is met meer dan 2,5% gestegen ten opzichte van het laagste niveau vorige week.

Filippijnse inflatie, Amerikaanse NFP-gegevens

De consumenteninflatie in de Filipijnen bleef in juli dalen. Gegevens gepubliceerd door het statistiekbureau van het land toonden aan dat de totale consumentenprijsindex (CPI) daalde van 0,2% in juni tot 0,1% in juli.

Deze daling vertaalde zich in een jaarlijkse stijging van 4,7%, wat lager was dan de gemiddelde schatting van 4,9%. De inflatie bedroeg in juni 5,4%. Deze cijfers laten zien dat de inflatie de afgelopen maanden is gedaald na een piek van 8,7% in februari van dit jaar.

Deze cijfers geven aan dat de centrale bank van het land de rente de komende maanden stabiel zal houden, aangezien de economie tekenen van zwakte vertoont. De bank heeft de rentetarieven de afgelopen twee vergaderingen ongewijzigd gelaten. De volgende vergadering vindt plaats op 17 augustus.

In een verklaring op vrijdag waarschuwde het hoofd van de centrale bank van de Filippijnen dat hij bereid was te verkrappen als de inflatie hoog blijft. Hij zei:

“De BSP staat klaar om de koers van het monetair beleid zo nodig aan te passen om te voorkomen dat de prijsdruk verder uitbreidt en dat er bijkomende tweede-orde-effecten ontstaan.”

USD/PHP wacht op Amerikaanse NFP-gegevens

De volgende belangrijke katalysator voor de USD/HP zullen de aankomende US non-farm payrolls (NFP) data zijn die gepland staan voor vrijdag. Dit zijn belangrijke cijfers, aangezien de Fed volhoudt dat het data-afhankelijk zal blijven bij het nemen van de volgende beslissingen.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de arbeidsmarkt in juli verzachtte. Precies, de gemiddelde schatting is dat de economie in augustus 175.000 banen heeft toegevoegd, na 149.000 in de voorgaande maand.

Uit een rapport van ADP bleek dat de Amerikaanse particuliere sector in de loop van de maand meer dan 340.000 banen heeft toegevoegd. In het verleden wijken de gegevens van ADP vaak af van het officiële rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS).

Economen verwachten dat het werkloosheidspercentage intact bleef op 3,6%, terwijl het gemiddelde aantal uren per week 34,4% bedroeg. Het gemiddelde uurloon zal naar verwachting uitkomen op 4,2%, een daling ten opzichte van de vorige 4,4%. Deze cijfers komen op een moment dat investeerders zich zorgen maken over de Amerikaanse economie na de Fitch-rating, waarover ik in dit artikel schreef.