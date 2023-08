USD/JPY voorspelling: signalen voor de week van 6 – 11 augustus

De wisselkoers van het paar USD/JPY daalde vrijdag toen investeerders reageerden op de laatste Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-cijfers. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 142, terwijl traders zich concentreerden op de aanstaande Amerikaanse consumenteninflatiegegevens.

Inflatie VS en Japanse gezinsbestedingen vooruit

De koers van USD naar JPY daalde nadat de VS gemengde NFP-gegevens publiceerde. In een rapport toonde het Bureau of Labor Statistics (BLS) aan dat de economie in juli meer dan 187.000 banen heeft toegevoegd, minder dan de toename van 209.000 in de voorgaande maand. Uit de gegevens bleek dat de arbeidsmarkt aan het versoepelen was, zoals we in dit artikel schreven.

Positief is dat de loongroei van het land in juli doorging met een stijging van 4,4%, terwijl het werkloosheidspercentage daalde tot 3,5%. De sterke loongroei zorgde er echter voor dat de Fed de rente de komende maanden kon blijven verhogen. Deze mening werd bevestigd door Michele Bowman, die zei:

“De recente lagere inflatie-uitlezing was positief, maar ik zal zoeken naar consistent bewijs dat de inflatie op een zinvolle weg naar beneden in de richting van ons doel van 2% is, aangezien ik verdere renteverhogingen overweeg.”

Andere Fed-functionarissen hebben gewezen op meer renteverhogingen in de komende vergaderingen. Deze functionarissen zijn onder meer Raphael Bostic van Atlanta Fed en Austan Goolbee uit Chicago. Ze noemen het feit dat de kerninflatie hardnekkig hoog boven de 2%-doelstelling is gebleven.

Het volgende belangrijke USD/JPY-nieuws zal de Amerikaanse inflatie zijn gegevens gepland voor donderdag. Door Reuters ondervraagde economen zijn van mening dat de kerninflatie op 4,8% bleef, terwijl de totale CPI daalde en licht steeg tot 3,4%. Als deze analisten nauwkeurig zijn, betekent dit dat de Fed in september waarschijnlijk nog eens met 25 basispunten zal komen.

Japan zal dinsdag de meest recente gegevens over de uitgaven voor huishoudens en overuren publiceren, terwijl traders blijven nadenken over de beslissing van de BoJ om haar rentecurvebeleid aan te passen.

Technische analyse USD/JPY

Het paar USD/JPY steeg op 3 augustus naar een hoogtepunt van 143,76, toen traders reageerden op de verlaging van de kredietrating van Fitch. Vervolgens wiste het snel een deel van die winst uit nadat de VS de niet-agrarische loonlijsten publiceerden. Het huidige niveau van 141,92 is belangrijk omdat het het hoogste punt was op 23 juli.

Het heeft ook de voortschrijdende gemiddelden van 25 en 50 periodes overschreden, terwijl de stochastische oscillator naar het oververkochte niveau is gegaan. Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven dalen naarmate de angst voor een verlaging van de kredietrating afneemt en traders wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers. Het niveau op 140 zal belangrijke ondersteuning bieden.