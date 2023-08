Herstel USD/CHF krijgt tegenwind in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers

De wisselkoers van USD/CHF dreef maandag zijwaarts toen investeerders nadachten over de non-farm payrolls (NFP)-gegevens van afgelopen vrijdag. Het pair handelde maandag op 0.8753, een paar punten boven het dieptepunt van vorige maand op 0.8554.

Inflatiecijfers VS volgen

Het paar USD-Zwitserse frank bleef binnen een krappe bandbreedte na de banencijfers in de VS. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) voegde de economie in juli meer dan 187.000 banen toe, na het creëren van meer dan 209.000 banen in de voorgaande maand.

Positief is dat het werkloosheidspercentage daalde van 3,6% naar 3,55, wat aangeeft dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is. De loongroei steeg in juli met 4,4%, een hoger cijfer dan analisten hadden verwacht.

Daarom betekenen deze cijfers dat de Federal Reserve de rentetarieven de komende maanden waarschijnlijk zal blijven verhogen. Deze mening werd bevestigd door Michele Bowman van de Fed, die betoogde dat de inflatie hardnekkig hoog blijft.

Het volgende belangrijke USD/CHF-nieuws om in de gaten te houden, komt op donderdag naar buiten, wanneer de VS de volgende inflatiegegevens zal publiceren. Economen menen dat de inflatie in juli omhoog schoot na een scherpe daling in juni.

Precies, economen verwachten dat de totale consumenteninflatie is gestegen van 3,0% in juni naar 3,3% in juli. De kern-CPI zal naar verwachting ongewijzigd blijven op 4,8%, wat veel hoger is dan de doelstelling van de Fed van 2,0%.

De prijs van USD/CHF reageerde mild op de laatste Zwitserse banencijfers. Volgens het statistiekbureau bleef de werkloosheid in juli op 1,9%. Zwitserse banen en inflatiecijfers brengen het paar zelden in beweging, aangezien het werkloosheidscijfer constant laag is geweest.

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) en de Federal Reserve zullen op respectievelijk 20 en 21 september hun volgende rentebesluit nemen.

Technische analyse USD/CHF

USDCHF-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de wisselkoers van USD naar CHF de afgelopen maanden een sterke bearish trend vertoonde. Het is met meer dan 13% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau sinds november.

Het paar is gezakt tot onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). het heeft ook de belangrijke weerstand opnieuw getest op 0.8823, het laagste niveau op 4 mei. Het bevindt zich ook tussen het dalende kanaal dat in oranje wordt weergegeven. Het paar zal waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning van 0.8600.