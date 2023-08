De Pakistaanse roepie bewoog maandagochtend zijwaarts terwijl de politieke crisis in het land aanhield. De wisselkoers van het paar USD/PKR stond maandag op 285,30, een paar punten onder het hoogste punt ooit van 296.

Politieke crisis in Pakistan

Pakistan is dit jaar een omstreden economie geweest. De politieke crisis in het land escaleerde vorige week nadat een rechter Imran Khan veroordeelde tot een gevangenisstraf van drie jaar, wat leidde tot protesten in verschillende steden. Khan, de voormalige president, heeft meer zaken lopen.

Tegelijkertijd bestaat de vrees dat Pakistan de voor dit jaar geplande algemene verkiezingen zal uitstellen. De wetsminister van het land zei dat de verkiezingen pas zullen plaatsvinden als er een nieuwe volkstelling is en nieuwe grenzen zijn getrokken. Sommige analisten zijn van mening dat dit vooral te danken is aan de groeiende populariteit van Imran Khan en zijn partij.

Al deze kwesties zullen waarschijnlijk het economisch herstel van het land beïnvloeden. Ten eerste komt het kort nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een lang uitgestelde reddingsoperatie van $ 3 miljard heeft goedgekeurd, zoals ik in dit artikel schreef. Pakistan heeft miljarden dollars nodig in 2024, aangezien sommige schulden bijna aflopen.

De Pakistaanse economie zal ook worden beïnvloed door de oplevende prijzen voor ruwe olie. Na een daling tot een dieptepunt van $66, is Brent gestegen naar boven de $87. Analisten denken dat het de rest van het jaar gemiddeld $90 zal bedragen.

Dit is opmerkelijk aangezien Pakistan voor miljarden dollars aan geraffineerde en ruwe aardolie importeert. Ook is de palmolieprijs gestegen omdat de zorgen over droogte blijven bestaan. Pakistan is een belangrijke importeur van palmolie.

Aan de exportkant ondervinden de belangrijkste producten van het land tegenwind nu het wereldwijde herstel vertraagt. De grootste exportproducten zijn huislinnen en niet-gebreide producten.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Pakistaanse roepie bearish, aangezien de Fed dit jaar naar verwachting een agressieve toon zal aanhouden.

Technische analyse USD/PKR

De prijs van USD/PKR bevond zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend. Het is dit jaar met meer dan 26% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. Het pair zweeft nog steeds boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. De Average True Range (ATR) is zijwaarts verschoven.

De langetermijnvooruitzichten voor de wisselkoers van de USD naar de PKR zijn optimistisch, aangezien de impact van de recente reddingsoperatie vervaagt. Als dit gebeurt, stijgt het paar waarschijnlijk naar 300.