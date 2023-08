Wat gebeurt er bij Huobi? $64 miljoen aan uitstroom tijdens het weekend

Een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen, Huobi, ondervond tijdens het weekend een enorme uitstroom van $64 miljoen, wat de totale waarde op de lange termijn beïnvloedde.

Uit gegevens van DeFiLlama blijkt dat de TVL van de beurs in slechts één maand tijd is gedaald van $3 miljard naar $2,5 miljard. Dit is een ernstige tegenslag voor Huobi, dat worstelt om zijn Chinese marktaandeel te behouden terwijl het te maken heeft met regelgevingsproblemen in China. En uit angst hun geld te verliezen in geval van insolventie, verplaatsen veel cryptocurrency investeerders hun geld naar andere platforms.

Is Huobi insolvent?

Huobi is in het nieuws geweest na geruchten over zijn reserves en een vermeend onderzoek door de Chinese autoriteiten. Dit heeft ertoe geleid dat de beurs in moeilijkheden is gekomen doordat de zorgen over de financiële stabiliteit toenemen.

Op 4 augustus deden ongegronde geruchten de ronde over de detentie van Huobi’s topmanagers in China. Al deze geruchten hielden echter verband met een vermeend onderzoek naar de associatie van de beurs met gokwebsites in China.

Een vertegenwoordiger van Huobi ontkende deze aantijgingen echter en stond erop dat de uitwisseling soepel verliep. Interessant is dat de geruchten naar boven komen in een tijd waarin Chinese functionarissen naar verluidt binnenlandse cryptocurrency-uitwisselingen nauwkeuriger onderzoeken.

Terwijl de uitwisseling aan de buitenkant een beugel opzet, zijn er berichten dat het interne veranderingen ondergaat als gevolg van de geruchten. De afgelopen weken zijn naar verluidt enkele topmanagers vertrokken, waaronder ten minste één C-level executive. Het is echter nog steeds onduidelijk of deze vertrekken iets te maken hebben met de lopende onderzoeken.

Zorgen over USDT in Huobi-reserves

Huobi’s insolventiezorgen worden verder vertroebeld door beschuldigingen dat de beurs veel minder Tether (USDT) in haar reserves heeft dan gerapporteerd in haar reserverapporten. Er zijn ook beweringen dat Binance, de grootste cryptocurrency qua handelsvolume, een groot deel van USDT heeft gecompenseerd, iets dat Huobi mogelijk zou kunnen destabiliseren.

Een fintech-manager en investeerder met de naam Adam Cochran beweerde op het X-platform dat Huobi misschien niet zoveel heeft als het beweert. Adam gelooft ook dat Justin Sun, maker van het Tron-netwerk, de financiën van Huobi mogelijk in gevaar heeft gebracht door het geld van klanten te gebruiken om zijn eigen gedecentraliseerde financieringsinitiatieven (DeFi) te financieren. Hij voegde eraan toe dat Sun de helft van de 141.000 ETH van Huobi-gebruikers heeft omgezet in stETH.

Adam voegt verder toe dat Binance mogelijk Tether verkoopt om Huobi te ondermijnen en tegelijkertijd andere stablecoins te promoten die Binance beheert en inkomsten genereert. Hij gelooft dat Binance mogelijk op de hoogte is van mogelijke problemen met Huobi’s Tether-holdings en probeert zichzelf te beschermen tegen een uitverkoop door Huobi-gebruikers.

Cochran merkte op dat Huobi op 5 augustus bij elkaar minder dan $90 miljoen aan USDT en USD Coin (USDC) had. Niettemin, volgens de meest recente “Merkle Tree Audit” van de beurs, “hebben Huobi-gebruikers $630 miljoen aan USDT en een wallet saldo van $631 miljoen USDT.”

Volgens Cochran is Huobi “zeer insolvent”.

Het is ook belangrijk op te merken dat Huobi ook voor uitdagingen staat in andere rechtsgebieden buiten China. In mei van dit jaar dwong een handhavingsactie van de Maleisische effectentoezichthouder de beurs om haar activiteiten in Maleisië te staken.