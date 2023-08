De koperprijs daalde naar een belangrijk ondersteuningsniveau na de laatste economische cijfers uit China. Het metaal zakte dinsdag naar een dieptepunt van $3,8285, een stuk lager dan $4, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

China maakt zich zorgen over vraag

Koper en andere industriële grondstoffen kwamen opnieuw onder druk te staan na de zwakke handelscijfers van de grootste afnemer. Zoals ik in dit artikel schreef, daalden de export en import van China met een grotere marge dan verwacht.

De export daalde met 14,50% terwijl de import in juli met 12,4% kelderde. Analisten hadden verwacht dat de twee met respectievelijk 9,5% en 5,6% zouden dalen. Deze cijfers betekenen dat de handel in de op één na grootste economie in zeven opeenvolgende maanden is gedaald.

Koper is meestal zeer gevoelig voor gebeurtenissen in China, de grootste afnemer. Als zodanig zorgen zwakkere economische cijfers ervoor dat de vraag naar het metaal ook in een neerwaartse spiraal zit.

Vorige week gepubliceerde gegevens leken dit te bevestigen, aangezien de import van geraffineerd koper in het land naar het laagste niveau in vier jaar daalde. Zichtbare kopervoorraden zijn ook gedaald. Positief is dat de invoer van kopergrondstoffen dit jaar relatief stabiel is gebleven.

Erger nog, de onlangs aangekondigde stimuleringsmaatregelen van Peking hebben niet het gewenste effect op het stimuleren van de economie. De meeste stimuleringsmaatregelen van het land zijn bedoeld om de consumentenbestedingen te stimuleren.

Ondertussen hebben veel kopermijnbouwbedrijven hun bezorgdheid geuit over de dalende vraag naarmate de economische groei vertraagt. Deze mening wordt ondersteund door hun aandelenkoersen. De aandelen van Rio Tinto zijn bijvoorbeeld met ~18% gedaald ten opzichte van hun hoogste niveau dit jaar. Evenzo hebben BHP, Freeport-McMoran en Anglo American het ook slechter gedaan dan de markt.

Voorspelling koperprijs

De 4H-grafiek laat zien dat de koperprijzen de afgelopen dagen in een sterke bearish trend zaten. Deze uitverkoop begon toen koper steeg tot $4,03, het hoogste punt van het jaar tot nu toe. Nu is het metaal gezakt naar de sleutelsteun voor $3,83, wat de onderkant is van het stijgende kanaal dat in groen wordt weergegeven. Deze onderzijde verbindt het laagste niveau sinds mei dit jaar.

De koperprijs is ook onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 periodes gezakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt is gezakt. Daarom hangen de koperprijzen aan een zijden draadje, aangezien een daling onder de onderkant van het kanaal zal wijzen op een meer neerwaartse trend. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $3,7500.

