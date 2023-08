SAND-token van Sandbox zet zich schrap voor ontgrendelingsevenement van $134 miljoen

Het native token van Sandbox kwam onder grote druk te staan in de aanloop naar een grote tokenontgrendeling. SAND zakte naar een dieptepunt van $0,40, wat veel lager was dan het hoogste punt van vorige maand van $0,4831. In totaal is het token dit jaar met meer dan 56% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Sandbox ontgrendelt miljoenen SAND-tokens, ter waarde van meer dan $134 miljoen. Deze 332 miljoen tokens zullen worden toegevoegd aan de meer dan 2,05 miljard tokens die al zijn gedeblokkeerd. Volgens TokenUnlocks eindigt het verwervingsschema in mei 2025. De tokenontgrendeling vindt plaats op zondag.

De tokenontgrendeling vindt plaats op een moeilijke manier voor Sandbox en andere metaverse platforms. On-chain data laten zien dat het aantal gebruikers in het ecosysteem in een neerwaartse trend zit. Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat het landaanbod in de Sandbox blijft stijgen, waardoor de prijzen lager worden.

Aanvullende gegevens van DappRadar laten zien dat de Unique Active Wallets (UAW) in de afgelopen 30 dagen met 17,5% zijn gedaald tot 4,74k. In dezelfde periode is het aantal transacties in het netwerk met 24% gedaald tot 3,15k, terwijl het dollarsaldo in het netwerk is gedaald tot slechts $33 miljoen.

Sandbox is niet het enige Web3-platform in de blockchain-industrie. On-chain-gegevens laten zien dat het aantal actieve gebruikers van StepN in een neerwaartse trend zit na een piek in 2022. Evenzo is het een lege metaverse bij Decentraland, waar de unieke actieve wallets de afgelopen 30 dagen met 12% zijn gedaald tot 1,82k.