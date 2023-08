Shiba Memu trotseert risk-off stemming, nu presale $1,6 miljoen opbrengt, maar moet je kopen?

Shiba Memu, een nieuw revolutionair en meme-cryptoproject, heeft meer dan $1,638 miljoen opgehaald met de presale. Het project heeft sinds de lancering van de presale voor golven gezorgd met de AI-invalshoek. Shiba Memu zal AI gebruiken om zichzelf op de markt te brengen en zijn investeerders van nut te zijn. Investeerders zien het project verder dan alleen een meme-label. De symbolische prijsdynamiek kan investeerders ook verleiden, aangezien de waarde dagelijks om 18.00 uur stijgt. Bezoek de website van het project om SHMU te kopen.

Risk-off-sentiment infiltreert in de markten

De markten zijn momenteel in een risicovolle stemming, met gevolgen voor crypto en aandelen. In crypto bleef alleen Shiba Inu de afgelopen week in het positieve gebied in de top 20. De winst weerspiegelt positieve verwachtingen van zijn blockchain-project, Shibarium.

Aandelen waren gemengd toen beleggers de toestand van de economie en toekomstige acties van de Fed beoordeelden. Eerder deze maand verlaagde het ratingbureau Fitch de langetermijnrating van de VS naar “AA+” van “AAA”. Ondanks het feit dat het bureau een “stable outlook” toekent en de Amerikaanse rating opnieuw bevestigt op “AAA”, heeft de rating gemengde signalen afgegeven.

Ondertussen genereerde de Amerikaanse economie in juli minder dan verwachte banen. Er waren echter opmerkelijke dalingen van de werkloosheid en de loonstijgingen. Het rapport heeft gemengde signalen afgegeven over het pad van economische verkrapping.

De gemengde vooruitzichten kunnen verantwoordelijk zijn voor de langzame en negatieve winsten in crypto. Dit heeft investeerders in Shiba Memu niet afgeschrikt, wat mogelijk de vooruitzichten voor het project verklaart.

Wat is Shiba Memu?

Shiba Memu is een meme-cryptocurrency die wordt aangedreven door AI. Het project ontleent zijn waarde aan het gebruik van AI om zichzelf op de markt te brengen, PR te creëren en een hype te genereren. Shiba Memu vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit en leert van de crème de la crème om een marketingkrachtpatser te worden.

In tegenstelling tot zijn meme-voorgangers, vertrouwt Shiba Memu niet op vermeldingen van influencers om een sensatie te worden. Het doet dit door zijn eigen verhaal te schrijven op sociale fora en netwerken. Met deze mogelijkheid heeft Shiba Memu een groot potentieel om een invloedrijk meme-token te worden.

Shiba Memu houdt haar investeerders ook op de hoogte via een AI-dashboard. Gebruikers kunnen vragen stellen, ideeën aandragen en de nieuwste marketingactiviteiten in realtime volgen. Gebruikers kunnen zelfs SHMU verdienen door waardevolle feedback te geven over het AI-systeem.

Zal Shiba Memu andere meme-cryptocurrencies onttronen?

Uiteraard is er genoeg cake voor iedereen in de meme-ruimte. Als zodanig kan men niet zeker suggereren dat Shiba Memu zijn meme-collega’s zal onttronen. Met zijn uniekheid zou Shiba Memu echter een begrip kunnen worden.

Denk aan grote AI-projecten zoals ChatGPT. Het vroege succes van ChatGPT laat zien dat AI niet meer weg te denken is. Shiba Memu zou op deze groeiende trend kunnen inspelen om succes te behalen en beter te presteren dan zijn meme-collega’s.

Er valt ook veel te verwachten in de toekomstige mogelijkheden van Shiba Memu. AI-toepassingen in marketing groeien snel. Aangezien de meeste operaties verschuiven naar blockchain en AI, kan Shiba Memu invloedrijk worden in de transitie. Dit maakt de toekomstige duurzaamheid van het project robuust en in staat om beter te presteren dan zijn naaste collega’s.

Moet je investeren in Shiba Memu?

Meme-cryptocurrencies zijn over het algemeen activa waar veel vraag naar is. De marktwaarde schoot omhoog van $20 miljard begin 2022 naar $20 miljard begin 2020. Vroege investeerders behaalden supernormale rendementen elke keer dat er een meme-stijging plaatsvond. Het onvermogen van meme-cryptocurrencies om waarde vast te houden is echter een groot probleem. Het kenmerk komt voort uit het gebrek aan real-world utility van de activa.

Een groot voordeel van Shiba Memu is dat het nog nieuw is en gebouwd is met een focus op duurzaamheid. Met de snel verkopende presale zou de token notering wilde prijsbewegingen kunnen verwelkomen. De winst kon worden behouden dankzij de AI-invalshoek en de unieke waardepropositie van het project. Dit maakt Shiba Memu een potentiële investering voor 2023 en daarna.