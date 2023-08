USD/JPY prijsvoorspelling – tijd voor een tijdelijke tegenvaller?

De zomerhandel dit jaar is zo traag als maar kan. In feite was de volatiliteit van de FX-markt in 2023 opmerkelijk laag.

Dat betekent echter niet dat het in de resterende maanden tot het einde van het handelsjaar hetzelfde zal blijven. Slechts vier maanden geleden, in maart, maakte de financiële wereld zich immers grote zorgen over het Amerikaanse regionale banksysteem.

Beleggers waren zo bezorgd dat ze de USD/JPY (dwz een graadmeter voor de stabiliteit van de financiële markt) van 137 naar onder de 130 verkochten – een verbluffende zeven keer grotere daling.

Maar, zoals later bleek, waren de zogenaamde “crises” niets anders dan een kans voor handelaren om meer longs voor het paar USD/JPY op te laden. Het valutapaar handelt nu boven de 142, precies in het midden van een belangrijk bereik voor technische handelaren.

Laten we, voordat we naar het technische perspectief kijken, kijken naar hoe de Japanse inflatie er op dit moment uitziet. Kort gezegd ligt het ruim boven het doel van de Bank of Japan (BOJ).

De lezer moet zich concentreren op de nieuwe kern-CPI – een maatstaf die naast vers voedsel ook energie uitsluit. De gegevens suggereren dat de inflatie in Japan de hoogste is in de afgelopen twee decennia, en er zijn weinig of geen tekenen van een betekenisvolle ommekeer.

USD/JPY prijsvoorspelling: wat komt er nu – 152 of 136?

Het technische plaatje is om ten minste een aantal redenen gecompliceerd.

Ten eerste is dit het dagelijkse tijdsbestek, wat betekent dat er tijd nodig is voor een zinvolle ontsnapping. Op dit moment bevindt de markt zich midden in een kritiek bereik – ver weg van 133 en even ver van 152.

Met andere woorden, het kan beide kanten op.

De sleutel tot het interpreteren van deze kaart is de grensdriehoek die in het zwart op de kaart hierboven wordt weergegeven.

Het idee van een beperkende driehoek vertelt veel over hoe de toekomstige prijsactie eruit zou kunnen zien. Meer precies, het vertelt niveaus die de markt zou moeten bereiken. Bovendien vertelt het ook de volgorde waarin de markt die niveaus zou moeten bereiken.

Ten tweede, omdat de markt zich in het midden van de range bevindt, is het hier net zo moeilijk om long te gaan als om short te gaan.

Terugkomend op de eerder genoemde volgorde, zou de markt specifieke niveaus moeten bereiken; het technische analysebeeld is duidelijk – de koers van USD/JPY zou eerst naar 152 en dan naar 132 moeten gaan. Het kan echter in één maand, in een kwartaal of zelfs in twaalf maanden gebeuren. In de tussentijd kan het naar 138 of 135 duiken voordat het hoger stuitert.

Samenvattend is het geen verrassing dat de koers van USD/JPY zich tijdens de zomer handelsmaanden in het midden van een kritische bandbreedte bevindt. Vergis je niet, eind september zal het voor iedereen duidelijk zijn waar de koers van USD/JPY vervolgens naartoe gaat.

Ik neem aan dat het eerst 152 en dan 132 zal worden, maar voorlopig is geduld nodig.