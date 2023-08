Deze Private Equity-legende heeft spijt geen Bitcoin gekocht te hebben voor $100

Bitcoin is de afgelopen twee jaar een slechte investering geweest, aangezien de prijs daalde van een recordhoogte van $67.000 naar de huidige $29.400. Ondanks deze achteruitgang heeft David Rubenstein, de oprichter van Carlyle Group, spijt dat hij tien jaar geleden geen Bitcoin heeft gekocht toen het voor minder dan $100 ging.

David Rubenstein pleit voor Bitcoin

In een interview met Bloomberg pleitte David Rubenstein voor Bitcoin. Ten eerste merkte hij op dat BTC door de jaren heen een geweldige investering is geweest. Hij heeft gelijk, aangezien BTC de afgelopen vijf jaar met meer dan 300% is gestegen. In dezelfde periode zijn goud en de technologiezware Nasdaq 100-index met minder dan 120% gestegen.

Sinds 2014 is Bitcoin met meer dan 10.000% gestegen. Deze prestatie kwam tot stand ondanks een aantal grote problemen in de sector, waaronder een regelgevend optreden in China en de ineenstorting van Mt Gox.

David Rubenstein merkte ook op dat er vraag was naar een valuta die buiten de overheidsvoorschriften bestaat. Wat de regelgeving betreft, zei hij dat de Security Exchange Commission (SEC) van Gary Gensler een belangrijke zaak in een Amerikaanse zaak had verloren. Zoals we hier schreven, had de SEC Ripple Labs ervan beschuldigd XRP als beveiliging aan te bieden zonder de wet te volgen.

Het belangrijkste is dat Rubenstein aanvoerde dat Bitcoin zal gedijen, zelfs als de regelgeving verslechtert. Hij noemde de verhoogde internationale vraag naar Bitcoin en andere cryptocurrencies.

TradFi-trend zet door

Het interview van David Rubenstein verscheen op een moment dat een trend die bekend staat als TradFi aan de gang is. TradFi is een situatie waarin traditionele financiële bedrijven cryptocurrencies omarmen.

Grote bedrijven zoals Invesco, Blackrock en VanEck hebben bijvoorbeeld allemaal een aanvraag ingediend voor een spot Bitcoin ETF. Ook Larry Fink, het hoofd van Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft zich de afgelopen weken positief uitgelaten over Bitcoin.

Het meest recente cryptonieuws was de beslissing van PayPal om zijn nieuwe stablecoin, PYUSD, te lanceren.

De verklaring van David Rubenstein was opmerkelijk vanwege zijn status in de private equity-industrie. Hij is de oprichter van de Carlyle Group, een van de grootste PE-bedrijven in de branche met meer dan $385 miljard.