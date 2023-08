FTSE MIB onder druk door meevallerbelastingen Italiaanse banken: de dip kopen?

De FTSE MIB-index kwam deze week onder grote druk te staan toen het sentiment op Italiaanse aandelen afnam. De index, die de grootste Italiaanse bedrijven volgt, is de afgelopen zes dagen op rij gedaald. Dit gebeurde vooral op dinsdag, toen de zorgen over de banksector escaleerden.

Italië windfall belastingen

De FTSE MIB-index daalde dinsdag harder dan andere Europese indices. Deze daling vond plaats toen investeerders aandelen van Italiaanse banken dumpten nadat het parlement van het land een gigantische meevallertaks had goedgekeurd.

Italiaanse banken moeten dit jaar 40% belasting betalen over hun netto rente-inkomsten. In een afzonderlijke verklaring om de markt gerust te stellen, zei de regering dat de belasting zal worden beperkt tot 0,1% van de naar risico gewogen activa.

Volgens de FT, die een persoon met kennis van de kwestie citeerde, was de reactie bedoeld om de markt gedeeltelijk te kalmeren. Ondanks de terugval zullen Italiaanse banken nog steeds meer dan 1,8 miljard aan extra middelen aan de overheid moeten betalen.

Hierdoor waren banken de slechtst presterende bedrijven in de FTSE MIB-index. De aandelen Bper Banca en BCA MPS daalden met meer dan 10%, terwijl Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit en Banca Generali met meer dan 5% daalden.

Italiaanse banken hebben een sterke stijging van de rente-inkomsten gemeld na het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rentetarieven te verhogen. Politici beweren dat deze banken de aan klanten betaalde rente niet hebben verhoogd in overeenstemming met deze stijging.

Deze bankaandelen zullen waarschijnlijk woensdag onder druk blijven staan na het besluit van Moody’s om een aantal vooraanstaande Amerikaanse banken te downgraden. Enkele van de banken die een downgrade kregen, waren M&T Financial, Pinnacle Financial en Webster Financial. Moody’s plaatste ook banken als Truist, BNY en Northern Trust op review.

Historisch gezien presteert de FTSE MIB-index vaak ondermaats na een slechte dag in Wall Street. Indices zoals de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100 daalden dinsdag met meer dan 15 punten.

De index zal ook reageren op een aantal belangrijke inkomsten van enkele van de grootste Europese bedrijven. Enkele van de meest opvallende zijn Generali, Unipo Gruppo en Deutsche Telekom.

Voorspelling FTSE MIB-index

Italiaanse aandelen hebben het dit jaar goed gedaan. De FTSE MIB-index steeg in juli naar een hoogtepunt van €29.730. Onlangs heeft de index zich echter teruggetrokken en is gezakt tot onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Het blijft iets boven het voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen.

De FTSE 100-index bevindt zich ook iets boven de onderkant van het stijgende kanaal. De index zal zich waarschijnlijk terugtrekken en vervolgens de bullish trend hervatten, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op €29.000. Een beweging onder de onderkant van het stijgende kanaal wijst op meer zwakte.