Internationale aandelen kopen bij mogelijkheid van cyclische comeback?

Het was een trage week voor de financiële markten, aangezien beleggers wachten op het Amerikaanse inflatierapport, dat over een paar uur wordt verwacht. Als zodanig was het geen ideale omgeving voor daghandel en aandelenspeculatie op korte termijn.

In plaats daarvan is dit de perfecte omgeving voor langetermijnplanning. In de zomerse handelsomstandigheden kunnen beleggers de markten verlaten, omdat er voldoende tijd is om de kansen in de komende maanden en jaren te overwegen.

De Amerikaanse aandelenmarkt heeft zich in 2023 hersteld, ondanks aanhoudende uitdagingen zoals de verkrappingscyclus van de Fed. Maar internationale aandelen (dwz aandelen uit andere landen dan de Verenigde Staten) zijn nog sterker gestegen.

Waarom beleggen in internationale aandelen?

De Amerikaanse aandelenmarkt is de grootste ter wereld. Het heeft de afgelopen tien jaar constant beter gepresteerd dan internationale aandelen, dus misschien zijn beleggers terughoudend om fondsen naar andere markten te verplaatsen.

Er zijn genoeg redenen om dat te doen.

De eerste is diversificatie. Een onzekere economie, zoals die van nu, biedt het beste excuus om de portefeuille te diversifiëren met Amerikaanse aandelen.

Ten tweede worden internationale aandelen tegen zeer lage waarderingen verhandeld. In vergelijking met de S&P 500 ligt de relatieve K/W-ratio voor internationale aandelen bijvoorbeeld 30% onder het langetermijngemiddelde.

Ten derde, de zwakke dollar (bijv. EUR/USD bereikte in oktober een dieptepunt en steeg met meer dan 1.500 pips of 15 grote cijfers) in het voordeel van internationale aandelen in plaats van binnenlandse.

Een manier om de prestaties van internationale aandelen te volgen, is door te kijken naar de MSCI EAFE-index.

De MSCI EAFE-index is exclusief Amerikaanse en Canadese aandelen

De MSCI EAFE-index volgt de prestaties van aandelen in 21 andere ontwikkelde markten dan de VS en Canada. Het richt zich voornamelijk op Europese aandelen, maar omvat ook markten zoals die van Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore en Japan.

2023 was een goed jaar voor internationale aandelen, zoals blijkt uit de MSCI EAFE-index. De index vormde een mogelijk bullish patroon, een zogenaamde lopende driehoek.

Lopende driehoeken in bullish markten zijn lastig te interpreteren, omdat de meeste handelaren het patroon als een stijgende wig beschouwen (dwz een bearish patroon). Maar tenzij de prijsactie daalt tot onder het laagste punt in het patroon (golf a), blijft de bias bullish met een doel van 161,8% van de beweging vóór de driehoek, geprojecteerd vanaf het einde van de driehoek.

Met andere woorden, MSCI EAFE zou gemakkelijk naar 3.000 kunnen stijgen in plaats van te dalen.

MSCI EAFE-index versus S&P 500

De onderstaande grafiek laat zien hoe internationale aandelen presteerden ten opzichte van de S&P 500-index. Simpel gezegd, alleen tussen 2003 en 2008 presteerden internationale aandelen het meest beter dan Amerikaanse aandelen.

Dus misschien, gezien de zwakke dollar en het vooruitzicht dat de Fed eerder vroeger dan later de eindrente zou bereiken, is beleggen in internationale aandelen misschien geen slechte keuze.