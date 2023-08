DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) boekte vorige week een verrassende winst voor het fiscale tweede kwartaal toen de Amerikaanse staten online weddenschappen bleven legaliseren. De aandelen verloren de afgelopen dagen nog steeds meer dan 15%.

Cramer deelt zijn mening over DraftKings

Maar Jim Cramer is het niet eens met deze uitverkoop. Hij is ervan overtuigd dat DraftKings goed gepositioneerd is voor verdere groei als het NFL-seizoen volgende maand van start gaat.

CEO Jason Robbins levert. Je wilt er het voetbalseizoen bij zijn, dat zal ik je vertellen.

Merk op dat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf ook zijn verkoopverwachting voor het volledige jaar heeft verhoogd, die nu zo’n $220 miljoen boven de consensus ligt.

Wat nog belangrijker is, is dat ten minste drie firma’s (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) hun respectieve mening over DraftKings hebben versterkt na de driemaandelijkse update, wat suggereert dat analisten de komende maanden aanhoudende kracht zien in online weddenschappen.

Dat is misschien de reden waarom ESPN deze week ook samenwerkte met Penn Entertainment om een sportsbook te lanceren – en het is denkbaar dat de stijgende vraag naar gokken niet beperkt zal blijven tot deze grote en opmerkelijke namen.

Opkomende platforms zoals Chancer.com kunnen hier ook van profiteren.

Chancer zit in het hart van online weddenschappen

Chancer is een op blockchain gebaseerd platform dat tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in de industrie van online weddenschappen.

Het project combineert live streaming en sociale weddenschappen zodat gebruikers niet alleen de meest opwindende, maar ook een relatief veiligere ervaring met gokken hebben. Het wordt mogelijk gemaakt door een native token met dezelfde naam dat wordt gebruikt om weddenschappen te plaatsen of eraan deel te nemen.

Het volledig gedecentraliseerde netwerk in wording wil profiteren van de gok- en digitale gamingmarkt van $90 miljard, die naar verwachting zal groeien met een CAGR van 10% in de toekomst.

Wat zelfs nog interessanter is, is dat de dynamiek van vraag en aanbod eigenlijk het prijskaartje op het $CHANCER-token bepaalt – wat betekent dat je het in wezen als een potentiële investering kunt zien.

Op het moment van schrijven kost het BSC0-token $ 0,011 in de presale.

NFL zou de vraag naar het Chancer-token kunnen stimuleren

Zoals duidelijk is, kan een grotere vraag zich vertalen in een prijsstijging voor het $CHANCER-token.

Dat is waar het komende voetbalseizoen om de hoek komt kijken. Normaal gesproken leidt NFL tot een toename van weddenschappen, wat dit jaar meer gebruikers naar Chancer.com kan uitnodigen om online weddenschappen aan te gaan en eraan deel te nemen – waarvoor ze de native token van het platform nodig hebben.

Alles bij elkaar zou de National Football League de vraag naar $CHANCER kunnen stimuleren, wat als katalysator kan dienen voor een prijsstijging.

Maar zelfs zonder het voetbalseizoen heeft het BSC0-token tot nu toe meer dan $1,2 miljoen opgehaald, wat een zeer rooskleurig beeld schetst van de vraag die er nu al is.

Een ander positief punt op korte termijn voor het $CHANCER-token zou kunnen zijn dat het live gaat op crypto-uitwisselingen – iets dat volgens de planning zal gebeuren zodra de lopende presale voorbij is.

Spot Bitcoin ETF kan een wind in de rug zijn voor $CHANCER

Onthoud dat $CHANCER in wezen een cryptocurrency is, wat betekent dat het native token zou kunnen profiteren van de crypto-gerelateerde rugwind en naarmate het ecosysteem breder groeit.

Volgens Statista zal crypto tegen het einde van dit jaar een markt van $38 miljard zijn en zal deze de komende jaren agressief groeien tot ongeveer $65 miljard in 2027. Dat duidt op een groei van meer dan 70% in vier jaar.

Year-to-date heeft de cryptomarkt al opmerkelijk goed gepresteerd, zoals blijkt uit een rally van 80% in Bitcoin. Maar er zijn nog steeds factoren die de volgende stap op korte termijn kunnen katalyseren.

Beleggers wachten bijvoorbeeld op goedkeuring door de regelgevende instanties voor een Spot Bitcoin ETF waarvan Cathie Wood – de Chief Executive van Ark Investment Management onlangs zei dat de SEC er een aantal tegelijk groen licht zou kunnen geven.

Onder wie Ark en BlackRock hebben zeven andere vermogensbeheerders een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder voor een dergelijk op de beurs verhandeld fonds. De cryptomarkt kan er ook van profiteren als de centrale bank bevestigt dat ze klaar is met het verhogen van de rente.

Al met al, terwijl de crypto-ruimte zich blijft herstellen, kan Chancer als onderdeel ervan ook sterker worden. Bezoek de projectwebsite hier voor meer informatie over hoe je kunt investeren in het $CHANCER-token.