Meme-coin prijsvoorspelling: PEPE, Shiba Memu en Shiba Inu

Shiba Inu en Pepe Coin komen naar voren als sterke kanshebbers voor de beste meme-coins van dit jaar, ondanks het feit dat veel meme-coins hun debuut hebben gemaakt in 2023. Beiden strijden om de toppositie dankzij hun onderscheidende ideeën, ambitieuze plannen en ruimte voor uitbreiding in de toekomst.

Een nieuwe meme-coin met de naam Shiba Memu (SHMU) die gebruikmaakt van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) probeert PEPE en SHIB te bederven. Shiba Memu’s AI-gestuurde marketingtalent daagt zelfs de schattige memekikker van Pepe Coin uit.

Pepe prijsvoorspelling

Op het moment van schrijven werd PEPE gewaardeerd op $0,000001246, een opmerkelijke dip ten opzichte van het hoogste punt in juli van $0,00000190. De trend suggereert verdere dalingen op korte termijn, met de kans dat de meme-munt verder daalt om het belangrijkste ondersteuningsniveau opnieuw te testen op $0,000001.

Als de meme-coin hype echter aanhoudt, zou PEPE nog steeds een opleving kunnen zien om tegen 2024 $0,000003 te bereiken, wat hoewel een kleine winst aanzienlijk zou zijn voor de munt. Desalniettemin, hoewel dit een potentiële prijsstijging van 3x zou betekenen, zou PEPE Coin nog steeds ver achterlopen op de Shiba Memu-munt, die momenteel voor 0,019225 USDT gaat; om nog maar te zwijgen van het feit dat het zich nog in de presale fase bevindt.

Shiba Inu prijsvoorspelling

Het is de laatste tijd een wilde rit geweest voor Shiba Inu- investeerders, aangezien de community uitkijkt naar grote releases. Op het moment van schrijven handelde $SHIB op $0,00001002, een stijging van 21,91% over de afgelopen zeven dagen.

Hoewel de prijs van SHIB eerder de weerstandszone rond $0,0000105 leek te hebben afgewezen, die ook eind april werd afgewezen, zijn er alle aanwijzingen dat het token op weg zou kunnen zijn om dit niveau te doorbreken.

Na de recente prijsstijgingen worden walvissen en detailhandelaren optimistisch over de toekomstige waarde van $SHIB, vooral nu de onthulling van het ecosysteem van Shibarium nadert. De meesten verwachten dat de meme-munt parabolisch zal worden nadat deze een bearish 0,382 Fibonacci Retracement-niveau heeft doorbroken. Het is echter niet waarschijnlijk dat de prijs van Shiba Inu in de buurt komt van de huidige prijs van Shiba Memu, die zich momenteel in de voorverkoopfase bevindt met een aanstaande Bitmart-notering.

Wat is Shiba Memu en waarom is het zo populair geworden?

In tegenstelling tot zijn concurrenten belooft Shiba Memu meer te bieden dan alleen gemeenschapsbetrokkenheid.

Shiba Memu heeft een aantal ongelooflijke voorstellen. De munt maakt gebruik van door AI aangedreven advertenties en met een enkele zwaai van de poot voltooit deze ongelooflijk intelligente digitale hond het werk van 100 reclamebureaus door te luisteren, te analyseren en te plannen.

De AI van de Shiba Memu sorteert online chatter met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP) om te bepalen wat populair is en wat niet, sentimentanalyse uit te voeren en voorspellende analyses te gebruiken om toekomstige trends te voorspellen en hiervan te profiteren.

Door AI te gebruiken, wordt Shiba Memu elke dag wijzer, waardoor groei wordt gestimuleerd en aandacht wordt getrokken. Deze voortdurende feedbacklus richt uiteindelijk meer aandacht op Shiba Memu, waardoor er vraag ontstaat en het SHMU-token mogelijk steeds verder stijgt.

Geïnteresseerden in de Shiba Memu (SHMU) token kunnen deelnemen aan de Shiba Memu presale door de token hier te kopen.