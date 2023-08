Uniswap, Aptos en Rocket Pool stijgen in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers

Cryptocurrencies bewogen donderdag zijwaarts terwijl traders wachtten op de komende Amerikaanse inflatiecijfers. Ze waren ook voorzichtig nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) in beroep ging tegen de gedeeltelijke overwinning van Ripple. Bitcoin consolideerde nog steeds op $29.500, terwijl Ethereum vastzat op $1.850.

Verschillende altcoins stonden wel in het groen. De prijs van Aptos steeg met meer dan 10% nadat de ontwikkelaars een samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie hadden aangekondigd met Microsoft, het op een na grootste bedrijf ter wereld. Deze aankondiging kwam vóór een nieuwe APT-tokenontgrendeling die tokens ter waarde van meer dan $34 miljoen zal vrijgeven. Token-ontgrendelingen worden gezien als bearish voor cryptocurrencies.

Het RPL-token van Rocket Pool steeg met meer dan 7,8% naarmate de vraag naar liquide staking in zijn netwerk toenam. Er zijn nu meer dan 778.624 ETH ingezet in het ecosysteem. Tegen de huidige prijzen zijn deze tokens meer dan een miljard waard.

Andere best bewegende cryptocurrencies waren Uniswap, Basic Attention Token (BAT), Shiba Inu en Chainlink. Zoals ik in dit artikel schreef, steeg de prijs van Chainlink nadat het netwerk zijn prijsinvoer had toegevoegd aan Base, het nieuwe layer-2-netwerk van Coinbase.

Cryptovaluta’s zullen mild reageren op de komende Amerikaanse inflatiecijfers. Economen verwachten dat de gegevens zullen aantonen dat de inflatie van het land hoger bleef dan de Fed-doelstelling van 2,0%. Zij denken dat de inflatie is gestegen van 3,0% in juni tot 3,3% in juli, terwijl de kerninflatie is gedaald tot 4,7%.

Inflatiecijfers zijn belangrijk voor cryptocurrencies vanwege hun impact op de Federal Reserve. Sterker dan verwachte inflatiecijfers wijzen op een nieuwe renteverhoging door de Fed.

In de meeste periodes dalen cryptoprijzen in een periode van hoge inflatie, omdat dit leidt tot een sterkere dollar. Deze trend verklaart gedeeltelijk waarom de meeste cryptocurrency-prijzen dit jaar stegen toen de Amerikaanse dollarindex zich terugtrok.

De Amerikaanse inflatiecijfers komen een paar dagen nadat de VS gemengde banencijfers publiceerde. In zijn rapport zei het Bureau of Labor Statistics (BLS) dat het werkloosheidspercentage van het land is gedaald tot 3,50%, aangezien de economie in juli meer dan 187.000 banen heeft toegevoegd.