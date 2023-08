Ethereum (ETH) vooruitzicht: on-chain metrics & lage volatiliteit signaleren potentiële stijging

IntoTheBlock laat zien dat de volatiliteit van Ethereum tot een dieptepunt is gedaald. Ondertussen viel dat samen met de on-chain data-signalering van de altcoin voor het op een na grootste digitale activum in waarde.

Analisten verwachten op korte termijn prijsstijgingen van Ethereum, aangezien lage volatiliteit, die over het algemeen minder dan een maand duurt, vaak prijsbewegingen in beide richtingen veroorzaakt. Als die verwachting uitkomt kunnen Ether-enthousiastelingen binnenkort meer prijsschommelingen verwachten.

Ethereum-vergoedingen en volatiliteit op recorddieptepunten

Copy link to section

Ethereum fees have dropped significantly this week by 21.2%, reaching a two-month low. This decline coincides with a period of stagnating volatility.#ETH pic.twitter.com/jgk23bbv1v — IntoTheBlock (@intotheblock) August 11, 2023

Verder onthulde het on-chain analyseplatform IntoTheBlock aanzienlijke dalingen in Ethereum-vergoedingen toen de volatiliteit van de altcoin een historisch dieptepunt bereikte. Deze week zijn de gaskosten met 21,2% gedaald tot $34,8 miljoen, waarmee het dieptepunt in 2 maanden is bereikt. Dat komt te midden van een stagnerende volatiliteit.

Volatiliteit meet de prijsbewegingen van het token in de loop van de tijd. IntoTheBlock suggereert dat verminderde volatiliteit een grotere acceptatie van Ethereum katalyseert. De perstijd is echter aanzienlijk laag.

De meer bullish statistieken van Ethereum

Copy link to section

Te midden van record-lage volatiliteit heeft Ethereum bullish on-chain signalen geflitst. De indicator Market Value to Realized Value (MVRV), verkregen door de marktkapitalisatie van de cryptovaluta te delen door de gerealiseerde limiet, bepaalt of het activum ondergewaardeerd of overgewaardeerd is.

Save Ether MVRV ration on Santiment

Hogere MVRV betekent dat meer individuen geïnteresseerd zijn in verkopen bij een hoger potentieel rendement. Uit gegevens van Santiment blijkt dat de MVRV van Ethereum op 11 augustus ondergewaardeerd is, wat wijst op een naderende opleving van de cryptocurrency.

Ook is het aanbod van Ethereum op beurzen sinds mei afgenomen, terwijl grote investeerders, of whales, hun bezit in die periode hebben vergroot. Lage activa die op handelsplatforms worden gestort, kunnen wijzen op een versterkt koopmomentum. Bovendien wijst accumulatie door whales op potentiële prijsstijgingen.

Ethereum prijsvooruitzichten

Copy link to section

Ethereum registreerde de afgelopen dag kleine prijsacties en verloor 0,45% om de grens van $1.848 te verkennen. De altcoin is gestabiliseerd boven $1,8K na het laatste PPI- en CPI-rapport van de Verenigde Staten.

De Consumentenprijsindex steeg in juli met 3,2%, minder dan verwacht. De gegevens hebben echter weinig invloed op de prijzen van cryptocurrency, aangezien Bitcoin en Ethereum relatief ongewijzigd blijven.

Ondertussen zweefde Ether de afgelopen dagen binnen een bereik terwijl bulls het 24-uurs 50 voortschrijdend gemiddelde bevechten op $1.881. Het overwinnen van deze hindernis zal de deuren openen naar $1.930 voor de psychologische zone van $2K.

Kopers van Ethereum zouden hun activiteit moeten versterken om prijsdalingen in de richting van de vitale ondersteuningszone bij het 24-uurs 200 voortschrijdend gemiddelde van $1.793 te voorkomen.