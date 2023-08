Is de USD/MXN een koop na rentebesluit van de Bank of Mexico?

De Mexicaanse peso verloor zijn momentum na het rentebesluit van de Bank of Mexico. De wisselkoers van het paar USD/MXN handelde op vrijdag op 17,11, hoger dan het laagste punt van dit jaar op 16,61.

Besluit van de centrale bank van Mexico

Het paar USD/MXN reageerde mild op het laatste rentebesluit in Mexico. Tijdens haar vergadering op donderdag besloot de centrale bank van het land de rente ongewijzigd te laten op 11,25%, in lijn met wat analisten hadden verwacht.

De Mexicaanse centrale bank heeft de rentetarieven de afgelopen vier achtereenvolgende vergaderingen op dit niveau ongewijzigd gehouden. Net als andere banken verhoogde het de rente agressief in een poging de hoge consumenteninflatie te bestrijden. Het duwde de tarieven van een dieptepunt van 4% in mei 2021 naar 11,25%.

In haar begeleidende verklaring liet de Mexicaanse centrale bank doorschemeren dat de rente nog een tijdje op dit hoge niveau zal moeten blijven. Het was het ermee eens dat de inflatievooruitzichten nog steeds “erg complex” waren. De bank verklaarde:

“Om een ordelijke en aanhoudende convergentie van de totale inflatie naar de doelstelling van 3% te bereiken, is (de raad van bestuur) van mening dat het nodig zal zijn om het referentiepercentage gedurende een langere periode op het huidige niveau te handhaven.”

De koers van het paar USD/MXN heeft de afgelopen maanden een sterk neerwaartse trend doorgemaakt. Het is met meer dan 22% gecrasht vanaf het hoogste punt op 22 maart, waardoor de Mexicaanse peso dit jaar een van de best presterende valuta’s is.

Het forex paar reageerde ook mild op de laatste Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers (CPI). In zijn rapport toonde het Bureau of Labor Statistics (BLS) aan dat de totale inflatie in juli steeg tot 3,2%, lager dan de verwachte 3,3%. De kerninflatie daalde naar 4,7%. Daarom zal de Federal Reserve de rente waarschijnlijk met nog eens 0,25% verhogen.

Technische analyse USD/MXN

Het paar USD/MXN heeft de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend doorgemaakt. Onderweg heeft het een dalend kanaal gevormd dat in zwart wordt weergegeven. Dit kanaal verbindt het hoogste en laagste niveau sinds september vorig jaar.

Het paar is gezakt tot onder het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden, terwijl de Relative Strength Index boven het neutrale punt is gezakt. Daarom zal het pair waarschijnlijk de bearish trend hervatten, aangezien verkopers zich richten op de onderkant van het kanaal op 16.61.