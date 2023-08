Shiba Memu en Shiba Inu doen het goed in deze cryptowinter

De prijs van Shiba Inu heeft het de afgelopen weken goed gedaan, aangezien investeerders zich concentreerden op de aanstaande lancering van Shibarium. Het is dit jaar met meer dan 60% gestegen ten opzichte van het laagste niveau en presteert beter dan populaire cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum. Tegelijkertijd heeft Shiba Memu, een aankomende AI-meme-coin, de afgelopen weken meer dan $1,7 miljoen opgehaald.

Shibarium lancering nadert

Shiba Inu is na Dogecoin de op één na grootste meme-munt ter wereld. Sinds de oprichting in 2021 hebben de ontwikkelaars gewerkt aan het creëren van een volledig ecosysteem in zijn netwerk. Sommige van deze manieren zijn via ShibaSwap en zijn NFT-ecosystemen.

ShibaSwap is een platform in de DeFi-industrie dat het voor mensen mogelijk maakt om crypto-tokens te ruilen en rendement te verdienen door te staken. Nu staan de ontwikkelaars op het punt om de grootste verandering in het ecosysteem door te voeren door Shibarium, een layer-2-netwerk, te lanceren.

Het doel van Shibarium is om het ecosysteem een boost te geven door de snelheden te verhogen en de transactiekosten te verlagen. Als zijketen zal het transacties van het Ethereum-netwerk afhandelen en gebruikers veel geld besparen. Shibarium wordt naar verwachting later deze maand gelanceerd.

Deze opwinding verklaart waarom Shiba Inu en Bone ShibaSwap-tokens beter hebben gepresteerd dan de markt. Technische analyse laat zien dat SHIB meer voordeel heeft nu het het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op de daily chart heeft overschreden. Als dit gebeurt, zal het token waarschijnlijk het belangrijkste weerstandsniveau opnieuw testen op $0,000011.

Shiba Memu wint terrein

Ondertussen wint Shiba Memu aan populariteit in de crypto-industrie. Het token heeft meer dan $1,7 miljoen opgehaald terwijl de fondsenwerving op stoom komt. Ontwikkelaars hebben tot nu toe meer dan 58 miljoen crypto-tokens verkocht.

Om te beginnen is Shiba Memu een nieuwe cryptocurrency die wil profiteren van het succes van meme-coins zoals Dogecoin, Pepe, Keke en Dogelon Mars. Het probeert ook te profiteren van de populariteit van kunstmatige intelligentie, de meest populaire thema’s in de markt.

Daarom kopen veel mensen Shiba Memu in de hoop dat het het volgende grote ding in de crypto-industrie wordt. Vergeet niet dat sommige mensen enkele dollars investeerden en miljonair werden toen Pepe een hoge vlucht nam.

Shiba Memu zal, in tegenstelling tot andere meme-munten, vanaf het begin bruikbaar zijn. De ontwikkelaars hebben een platform gecreëerd dat AI gebruikt om in eigen beheer te publiceren en op de markt te brengen. Net als Shiba Inu vermoed ik dat het netwerk zich zal wagen in andere crypto-industrieën zoals de metaverse en DeFi.

Je kunt Shiba Memu hier kopen.

Is Shiba Memu een goede investering?

Een manier om Shiba Memu als een investering te beschouwen, is door te kijken naar het risico-rendement. Zoals bij alle tokenverkopen, bestaat er meestal een risico om erin te investeren. In dit geval bestaat het risico dat het token naar nul gaat zodra het wordt vermeld op belangrijke beurzen zoals Binance en Huobi. Als zodanig gaat je investering naar nul.

Het alternatief is waar het token stijgt en een meme-coin van meerdere miljoenen dollars wordt. Hierdoor is uw investering kort na lancering veel meer waard. Daarom ben ik van mening dat de risico-opbrengstpropositie aantrekkelijk is, vooral als je niet te veel van je geld op het spel zet. In deze whitepaper lees je meer over Shiba Memu.