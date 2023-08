USD/NOK vormt bearish vlag nu Noorse inflatie afneemt

De prijs van USD/NOK steeg deze week toen de prijs van ruwe olie steeg en na de laatste Amerikaanse en Noorse inflatiecijfers. Het steeg naar een hoogtepunt van 10,31, het hoogste niveau sinds 12 juli. Het paar is met meer dan 3,85% gestegen vanaf het laagste niveau in juli.

Inflatiegegevens VS en Noorwegen

Copy link to section

De wisselkoers van het paar USD/NOK is de afgelopen weken omhoog gedreven. De prijs van ruwe olie heeft een grote comeback gemaakt na een paar maanden geleden gedaald te zijn tot onder de $70. Brent is gestegen naar $87, terwijl West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $82,67.

De wisselkoers van USD naar NOK is meestal licht gevoelig voor de prijs van ruwe olie, aangezien Noorwegen na Rusland de op een na grootste olieproducent in Europa is. In veel gevallen doet de Noorse kroon het goed als de olieprijs stijgt.

De andere belangrijke katalysator voor de Noorse kroon waren de laatste inflatiecijfers. Uit cijfers van het Noorse statistiekbureau bleek dat de totale consumenteninflatie vorige maand bleef dalen.

De totale CPI daalde van 6,4% in juni naar 5,4% in juli. Deze daling was dieper dan de mediane schatting van 5,7%. Op MoM-basis daalde de totale inflatie van 0,6% naar 0,4%. Deze cijfers betekenen dat de inflatie van het land in november vorig jaar een piek bereikte van 7,5%. De kerninflatie daalde in juli van 7,0% naar 6,4%.

De VS publiceerden ook enkele bemoedigende inflatiecijfers. Zoals we in dit artikel schreven, stegen de totale consumenteninflatiegegevens van 3,0% naar 3,2%, minder dan de gemiddelde schatting van 3,3%. De kerninflatie daalde van 4,8% in juni naar 4,7% in juli.

https://www.youtube.com/watch?v=DZupzdU8xrcu0026amp;pp=ygUMdXMgaW5mbGF0aW9u

Technische analyse USD/NOK

Copy link to section

Save

De 4H-grafiek laat zien dat het valutapaar USD/NOK de afgelopen dagen is gestegen. Het is van het dieptepunt van deze maand op 9.9120 naar een hoogtepunt van 10.3225 gegaan. Het pair is gezakt tot onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden.

Het belangrijkste is dat het paar een bearish vlagpatroon heeft gevormd, wat een bearish signaal is. Het gooide ook de belangrijke weerstand om op 10.2427, het laagste niveau op 4 april. Daarom zal het paar de komende dagen waarschijnlijk een bearish uitbraak hebben, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste psychologische niveau om 10.00 uur.