Verwachting GBP/USD: signaal voor de week van 13 – 18 augustus

De wisselkoers van het paar GBP/USD bewoog vrijdag zijwaarts nadat het VK bemoedigende economische cijfers publiceerde. Het paar handelde vrijdag op 1.2693, een paar punten boven het dieptepunt van vorige week op 1.2690.

Inflatiecijfers VK volgen

Het paar GBP/USD had vorige week verschillende belangrijke katalysatoren. Donderdag publiceerden de VS de laatste cijfers van de consumentenprijsindex (CPI). Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) steeg de totale inflatie van 3,0% in juni naar 3,2% in juli, terwijl de kerninflatie daalde van 4,8% naar 4,7%. Exclusief woningen was het inflatiebeeld beter dan verwacht.

Het andere belangrijke nieuws voor GBP waren de laatste Britse BBP-cijfers die vrijdag uitkwamen. Volgens het Office of National Statistics (ONS) kon het VK in het tweede kwartaal ternauwernood een recessie vermijden. De economie groeide tijdens het kwartaal met 0,2% naarmate de kosten van levensonderhoud standhielden.

Vooruitkijkend zullen er deze week verschillende belangrijke nieuwsberichten zijn voor GBP/USD om in de gaten te houden. Eerst publiceert het VK dinsdag de laatste banencijfers. Economen verwachten dat de cijfers zullen onthullen dat het werkloosheidspercentage in juni op 4,0% bleef, terwijl de lonen met 7% stegen.

De volgende gegevens om naar te kijken zijn de laatste gegevens van de Britse consumentenprijsindex (CPI) op woensdag. Economen verwachten dat de cijfers laten zien dat de totale CPI daalde van 7,9% in mei naar 6,8% in juni. Ze zien ook de kern-CPI verschuiven van 6,9% naar 7,4%, waardoor de Bank of England onder druk komt te staan.

Ander belangrijk nieuws voor USD zal het aankomende Amerikaanse detailhandelsverkopennummer zijn. Nu de inflatie daalt en de werkloosheid op het laagste punt in 50 jaar staat, denken analisten dat de verkoop in juli bleef stijgen.

Verder zullen de VS cijfers publiceren zoals de start van de huisvesting, bouwvergunningen en de FOMC-notulen van de laatste vergadering.

Technische analyse GBP/USD

De wisselkoers van GBP naar USD zag de afgelopen dagen een neerwaartse trend. In deze periode is het gedaald van het hoogste punt van dit jaar van 1.3140 naar 1.2700. Het is verplaatst onder de onderkant van het stijgende kanaal dat in blauw wordt weergegeven.

Het paar is ook gezakt tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, wat aangeeft dat de bears de touwtjes in handen hebben. Daarom zullen de vooruitzichten voor deze week bearish zijn, met het volgende ondersteuningsniveau om in de gaten te houden op 1.2450, het hoogste punt in december en januari.