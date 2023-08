De koers van het paar NZD/USD is de afgelopen vier dagen op rij gedaald, nu investeerders zich richten op het aanstaande rentebesluit van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) en FOMC-notulen. Het zakte naar een dieptepunt van 0,5980, het laagste niveau sinds november 2022.

RBNZ tariefverhoging op komst

Een van de grootste berichten in het forexnieuws deze week is het aanstaande rentebesluit van de RBNZ. De beslissing, gepland voor woensdag, komt op een moeilijk moment voor de economie van Nieuw-Zeeland.

Recente gegevens hebben aangetoond dat Nieuw-Zeeland in een recessie terecht is gekomen doordat de interne en externe vraag afneemt. De economie kromp in het kwartaal van maart met 0,1% en analisten verwachten dat de zwakte in het tweede kwartaal aanhield.

Ook de inflatie in Nieuw-Zeeland ligt op een hoog niveau. Uit de meest recente gegevens bleek dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in het tweede kwartaal met 1,1% is gestegen. En vorige week toonden gegevens aan dat de inflatieverwachtingen in het derde kwartaal stegen tot 2,83%.

Daarom bevindt de RBNZ zich in een moeilijke positie, waar het de tarieven moet verhogen om de inflatie te bestrijden terwijl de economie krimpt. Het evenwicht zal zijn dat de bank de rente ongewijzigd laat op 5,50%, zoals ze in de afgelopen twee vergaderingen heeft gedaan. De tarieven in Nieuw-Zeeland zijn gestegen van 0,25% in augustus 2021.

Het volgende belangrijke bericht in het NZD/USD-nieuws om naar te kijken, zijn de komende FOMC-notulen op woensdag. Deze notulen zullen meer kleur geven over de laatste vergadering waar de bank besloot de rente met 0,25% te verhogen.

De notulen komen nadat de VS bemoedigende inflatiecijfers heeft gepubliceerd. Uit de gegevens bleek dat de totale inflatie in juli steeg tot 3,2%, terwijl de kernprijzen daalden tot 4,7%. Als gevolg hiervan denken sommige analisten dat de Fed haar renteverhogingen de rest van het jaar zal onderbreken.

Technische analyse NZD/USD

De wisselkoers van NZD naar USD vertoonde de afgelopen dagen een sterke bearish trend. Het zweeft op het belangrijke ondersteuningsniveau aangezien het ook de laagste swing was op 31 mei. Het paar is ook gezakt tot onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Verder is de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale punt gezakt en nadert het oversold-niveau. Daarom zijn er twee mogelijke scenario’s voorafgaand aan het RBNZ-besluit. Ten eerste zou de uitverkoop kunnen doorgaan en het pair naar de volgende support duwen op 0.5900. De alternatieve situatie is dat het pair terugkaatst en het weerstandsniveau opnieuw test op 0.6200.