De prijs van Bluzelle (BLZ) is plotseling wakker geworden toen de vraag naar het token enorm steeg. BLZ steeg maandag naar een hoogtepunt van $0,1225, het hoogste niveau sinds februari dit jaar. Het is dit jaar met meer dan 126% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Wat is BLZ en waarom stijgt het?

Bluzelle is een blockchain die unieke kenmerken heeft voor bestaande ecosystemen zoals Ethereum en Solana. Het is een extreem snel platform met meer dan 10.000 transacties per seconde (TPS), sneller dan de meeste andere blockchains.

De andere belangrijke functie van Bluzelle is gedecentraliseerde opslag, een ingebouwd alternatief voor Filecoin en Arweave. Als zodanig kunnen de ontwikkelaars afzien van de extra stap van het zoeken naar alternatieven. Andere kenmerken van het platform zijn dat het zeer interoperabel is omdat het de Cosmos technologie gebruikt.

De prijs van Bluzelle is de afgelopen dagen sterk gestegen naarmate het populairder wordt onder cryptohandelaren. Zoals hieronder te zien is, is het trending op de meeste sociale mediaplatforms zoals Twitter (X) en StockTwits.

Daarom lijkt deze rally op een pump-en-dump-plan, aangezien er geen groot nieuws is dat verantwoordelijk is voor de stijging. Een blik op de gegevens over het beursvolume laat zien dat de meeste van deze transacties afkomstig zijn van Binance, de grootste beurs ter wereld.

Een andere mogelijke reden is dat er hoop is op belangrijk nieuws in de komende dagen. In het verleden zagen we sommige tokens stijgen voorafgaand aan belangrijk nieuws, zoals een partnerschap of netwerkupgrade.

Bluzelle prijsvoorspelling

De daily chart laat zien dat de prijs van BLZ vrijdag plotseling wakker werd. Sindsdien is het token met meer dan 100% gestegen in een omgeving met een hoog volume. Bluzelle heeft het belangrijke weerstandsniveau gepasseerd op $0,096, het hoogste niveau op 16 april. Het is boven de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het extreem overboughtniveau is gesprongen.

Daarom geloof ik dat de volgende beweging van Bluzelle naar beneden zal zijn als de pomp vervaagt. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $0,0900. Een doorbraak boven de weerstand op $0,1225 wijst op meer opwaarts potentieel.