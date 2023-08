USD/ARS: Steeds spannender nu Argentijnse peso in de vergetelheid raakt

De uitverkoop van de Argentijnse peso verslechterde maandag toen de zorgen over de economie van het land escaleerden. Het paar USD/ARS steeg met meer dan 16% en bereikte een recordhoogte van 350. Het is de afgelopen vijf jaar met meer dan 1.100% gestegen, waardoor het een van de slechtst presterende valuta’s ter wereld is.

Argentijnse peso-crash houdt aan

De Argentijnse peso heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan door het aanhoudende wanbeheer van het land. Het land is gered door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nadat het verschillende keren zijn verplichtingen niet was nagekomen. Het ontving onlangs nog een reddingsoperatie, zoals ik hier schreef.

De ARS-uitverkoop devalueerde maandag opnieuw nadat Javier Milei, een libertaire kandidaat, de primaire stemming won met 30,1%. Milei heeft zijn frustraties geuit over verschillende instellingen, waaronder de centrale bank van het land. Als politieke nieuwkomer is het nog onduidelijk hoe hij zal regeren als hij bij de verkiezingen in november wordt gekozen.

De problemen van Argentinië zitten dieper dan de meeste analisten hadden voorspeld. Ten eerste wankelt de landbouwsector, die de economie ondersteunt. Recente gegevens toonden aan dat de oogst van maïs en sojabonen dit jaar beduidend lager zal zijn dan de historische normen. Als gevolg hiervan is Argentinië gedwongen voedsel te importeren in een poging de prijzen te verlagen.

Verder is de Argentijnse inflatie enorm gestegen en analisten zijn van mening dat de werkelijke situatie erger is dan wat officiële gegevens zeggen. De centrale bank van Argentinië is gedwongen de rente te verhogen omdat het vertrouwen in de munt is geslonken. Het werkloosheidspercentage is gestegen tot meer dan 7%.

Technische analyse USD/ARS

De wekelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar ARS de afgelopen vijf jaar verticaal is gestegen. Het is in deze periode met meer dan 1.000% gestegen, wat heeft geleid tot een kleinere middenklasse. Het paar blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden, terwijl oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar het overboughtniveau zijn gegaan.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de Argentijnse peso bearish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 400.