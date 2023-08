Chancers presale – een bullish gok in 2023 en de toekomst?

Chancer lanceerde een presale van het native token op 13 juni 2023. Investeerders kochten binnen twee maanden na de lancering $1,33 miljoen van de tokens. De verkoop vindt plaats te midden van een groeiend enthousiasme voor zijn sociale gokplatform dat wordt aangedreven door blockchain. Voor velen biedt Chancer een aanzienlijke kans in de industrie van weddenschappen, een van de sterkst groeiende sectoren. Bovendien, dankzij het peer-to-peer gokmodel krijgen investeerders de leiding. Hoe bullish kan dit token worden, nu de presale als eerste plaatsvindt?

Het idee achter Chancer en P2P-weddenschappen

Copy link to section

Gokken is lange tijd overgelaten aan bookmakers. De bookmakers bepalen waarop gokkers kunnen voorspellen. Ze bepalen ook de kansen en regels van het spel. Hierdoor zijn weddenschappen beperkt tot typische sporten en grote evenementen zoals voetbal, basketbal, enz.

Chancer heeft zich afgevraagd hoe investeerders en gokkers een grotere rol kunnen spelen. Via een blockchain-platform kunnen investeerders op afstand wedden op meerdere evenementen. Dat houdt ook in dat ze kunnen wedden op de evenementen of situaties die ze leuk vinden.

Stel dat Jil verwacht dat atleet A een marathon wint. James heeft een andere mening en ze willen wedden voor en tegen het evenement. Met behulp van het platform van Chancer kan Jil een gokmarkt creëren voor de uitkomst van de marathon. Hij kan dan James (peer) uitnodigen en daarmee het P2P-label. Volgens het model kunnen Jil en James de winkansen bepalen en de regels om hen te begeleiden.

Met een P2P-model wil Chancer weddenschappen decentraliseren. Het model zal naar verwachting het aantal probabilistische gebeurtenissen en situaties om op te wedden vergroten.

Het investeringsidee achter Chancer

Copy link to section

Chancer lijkt misschien alleen een verbeterd gokplatform, maar het is meer dan dat. Het platform is gebouwd om investeerders aan te trekken die hun passieve inkomen willen laten groeien.

Ten eerste heeft het Chancer-token een enorm potentieel. Het token is het middel om waarde op het platform uit te wisselen en winsten te claimen. Met wedden op een sterke en groeiende sector, zullen meer gokkers op Chancer het token helpen om in prijs te stijgen.

Ten tweede worden gebruikers beloond voor het creëren van markten bij Chancer. Als zodanig biedt het platform investeerders voordelen voor hun expertise en inspanningen op het gebied van marketmaking.

Ten derde kunnen Chancers het token inzetten en opbrengsten genereren. Ze krijgen ook korting op de kosten voor het maken van of deelnemen aan P2P-games. En wanneer ze meer gebruikers op het platform krijgen, worden ze beloond voor hun inspanningen.

Ten slotte geeft het bezit van het token investeerders de kans om lid te worden van de Chancer-gemeenschap. Beleggers kunnen bijdragen, voorstellen doen en feedback geven over de werking van het platform. Het attribuut vergroot het vertrouwen en de transparantie en maakt van Chancer een gebruikersgestuurd platform.

Wordt Chancer in 2023 en de toekomst bullish?

Copy link to section

Chancer trekt vraag aan sinds de start van de presale. Dit zou erop kunnen wijzen dat het token is afgestemd op een bullish run wanneer het in Q3 2023 wordt vermeld. Er is dus een grote kans dat het token in waarde zal stijgen na CEX-noteringen. De eerste vermelding is op Uniswap.

Desalniettemin zouden in 2024 en daarna langdurige Chancer-winsten kunnen worden gerealiseerd. Dit is na de lancering van het hoofdplatform, dat meer gebruik van het platform zal zien.

Met de verwachtingen van P2P-weddenschappen is een 10x hogere Chancer-waarde in 2024 waarschijnlijk. In 2023 zouden waardestijgingen kunnen worden bepaald door speculatie. Voorzichtig is een stijging van 100% in 2023 een realistisch doel.

Koop Chancer in de presale

Copy link to section

Chancer gaat voor $0,011 in de tweede fase van de presale, een stijging van $0,01 ten opzichte van de eerste fase.

In de volgende fase wordt de prijs van het token verhoogd naar $0,012. Dit betekent dat de waarde van $CHANCER in de beginfase lager is. Het token kan worden gekocht met ETH, USDT, BNB en BUSD.