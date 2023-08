Wat te verwachten van de RBI bij sterke tomatenprijzen, stijgende CPI en krimpende WPI?

De Indiase consumentenprijsindex (CPI)-inflatie vertoont een scherpe opwaartse beweging. De index stijgt voor de tweede maand op rij en bereikt in juli 2023 7,4% op jaarbasis.

Dit is belangrijk omdat de inflatie voor het eerst in vier maanden de inflatiemarge van 4%+(-)2% op jaarbasis van de Reserve Bank of India heeft overschreden.

Cruciaal is dat de CPI- of retailinflatie het hoogste punt in 15 maanden heeft bereikt, wat lager is dan de 7,8% op jaarbasis die in april 2022 werd geregistreerd.

Het is niet verwonderlijk dat voedingsmiddelen gedurende de maand de grootste uitdaging voor de economie bleken te zijn. Groenten waren goed voor bijna een derde van de inflatie, ondanks dat ze slechts 6,04% van het CPI-totaal uitmaakten.

Gelukkig nam de kern-CPI af en verschoof naar 5,1% op jaarbasis van 5,3% op jaarbasis in de maand ervoor.

Gezien het hoge gewicht van totale voedingsmiddelen in de CPI-mand, kan dit een signaal zijn dat hoewel de economie door een zware schok is getroffen, die tijdelijk kan blijken te zijn.

Aan de andere kant kromp de Wholesale Price Index (WPI), die sterk wordt beïnvloed door de heersende grondstoffenprijzen, met 1,4% op jaarbasis.

CPI

Het opstellen van het maandelijkse retailinflatierapport voor India is op zich al een monumentale taak.

De prijzen worden verzameld van 99,5% van de dorpen van het land en 98,5% van de stedelijke markten.

Voor de maand juli steeg de CPI naar 7,4% op jaarbasis, vergeleken met 4,9% op jaarbasis in de voorgaande maand.

Een jaar geleden, in juli 2022, bedroeg de winkelinflatie 6,7% op jaarbasis.

In het laatste rapport zagen plattelandsgebieden een hoger dan de CPI-inflatie van 7,6% op jaarbasis, terwijl stedelijke gebieden op 7,2% op jaarbasis lagen.

Een belangrijk onderdeel van de stijging was de consumentenvoedselprijsindex (CFPI), die een stijging van 11,5% op jaarbasis registreerde, vergeleken met 4,5% op jaarbasis in juni 2023 en 6,7% op jaarbasis in juli 2022.

Ditmaal was de situatie omgekeerd: de stedelijke gebieden waren getuige van een hogere voedselinflatie van 12,3% op jaarbasis, terwijl de plattelandsgebieden lager waren met 11,0% op jaarbasis.

Componenten

Eten en drinken

Voedingsmiddelen en dranken, goed voor 45,86% van het CPI-totaal, kenden een inflatie van 10,6% jaar-op-jaar, gedreven door groenten die 37,3% jaar-op-jaar stegen.

Als vuistregel geldt dat opkomende economieën over het algemeen veel grotere hoeveelheden voedsel in hun inflatiemandje hebben dan geavanceerde economieën.

Als gevolg hiervan zijn India en andere ontwikkelingslanden vatbaar voor plotselinge inflatiepieken, te midden van verstoringen in de landbouw en slecht weer.

Ondanks dat ze slechts 0,57% van de CPI voor hun rekening namen, waren de tomatenprijzen de belangrijkste oorzaak van de stijging van de inflatie. Volgens een rapport van Reuters stegen de tomatenprijzen met ongeveer 1400% in de afgelopen drie maanden.

Andere belangrijke bijdragen waren specerijen (21,6% op jaarbasis), peulvruchten (13,3% op jaarbasis) en granen en producten (13,0% op jaarbasis).

In totaal zijn groenten goed voor 7,46% van de mand, terwijl specerijen, peulvruchten en granen elk respectievelijk 3,11%, 2,95% en 12,35% uitmaken.

De afgelopen maanden zijn de prijzen van groenten (en met name tomaten) enorm gestegen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, waaronder overmatige hitte, onregelmatige regenval en de daarmee samenhangende logistieke verstoringen.

De CFPI heeft zelfs de hoogste waarde bereikt sinds oktober 2020.

Andere categorieën

Uit de bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat de andere hoofdcategorieën binnen de CPI dicht opeengepakt zitten en convergeren, terwijl voedsel en dranken, die goed zijn voor bijna de helft van de index, plotseling radicaal hoger zijn opgeschoven.

Gelukkig zorgde deze dynamiek ervoor dat de kern-CPI onder controle kon blijven, maar dit toont aan met welke kortetermijnuitdagingen India te maken kan krijgen als gevolg van weergerelateerde verstoringen, terwijl het de potentie van stijgende tomatenprijzen in het land onderstreept.

Om vlottere inflatiecurves te bereiken, kan het belang van investeren in verbeterd transport, koelketens en opslag, evenals transparante prijsontdekking en het uitroeien van praktijken op de zwarte markt, zoals hamsteren, dus niet genoeg worden benadrukt.

Geïnteresseerden kunnen in dit artikel meer lezen over het recente tomaten- en rijstbeleid van India.

Staatsgewijze CPI

Copy link to section

Met uitzondering van Manipur en Tripura zijn de staten in Noordoost-India binnen de door de RBI voorgeschreven inflatiemarge gebleven.

Daarnaast vallen Jammu en Kasjmir, West-Bengalen, Goa, Delhi en Lakshadweep ook binnen het doelbereik.

De retailinflatie in Delhi bedroeg in juli 3,7% op jaarbasis.

De Andaman- en Nicobar-eilanden, een archipel van bijna 600 eilanden, registreerden een CPI van 6,08% op jaarbasis en misten net het doelplafond.

Chhattisgarh, een staat met een bevolking van 30 miljoen mensen, zag een inflatie van 6,05% en werd ook over de doelstelling geduwd door de dramatische stijging van de tomatenprijzen.

Maatregelen om voedselinflatie te beteugelen

Copy link to section

De regering van India heeft bepaalde maatregelen genomen om de voedselinflatie te beperken.

Enkele van de belangrijkste maatregelen zijn:

Introductie van tomaten tegen gesubsidieerde prijzen

Vrijgave van uien uit buffervoorraden

Het faciliteren van tomatenimport uit Nepal

Het verbieden van de export van sommige rijstvariëteiten

Vrijgeven van peulvruchten uit buffervoorraden

De verwachte komst van nieuwe verse marktaankomsten van groenten

WPI

Copy link to section

De inflatie van de groothandelsprijsindex (WPI) bedroeg (-)1,4% voor juli 2023 tegenover -4,1% in juni 2023.

Primaire artikelen die 22,62% van de WPI-mand uitmaken, stegen met 7,6% op jaarbasis en werden geleid door voedingsartikelen (14,3% op jaarbasis) en mineralen (5,2% op jaarbasis).

De prijsdruk voor voedingsartikelen kwam van groenten, die met 62,1% op jaarbasis omhoogschoten.

Daarentegen daalden de prijzen van oliezaden (-9,6% op jaarbasis) en ruwe olie en aardgas (-13,7% op jaarbasis) sinds de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar.

Fuel and Power, goed voor 13,15% van de mand, daalde met 12,8% op jaarbasis.

Fabricageproducten, die 64,23% van de index uitmaken, daalden ook met 2,5% op jaarbasis, dankzij metalen (-6,1% op jaarbasis), chemicaliën en chemische producten (-7,1% op jaarbasis), papier en papierproducten (-8,3% op jaarbasis) en textiel (-9,0% op jaarbasis).

De scherpste dip was te zien in plantaardige en dierlijke oliën en vetten, die met 22,6% op jaarbasis daalden.

Interessant is dat de gefabriceerde voedingsproducten ook daalden, met (-)4,0% op jaarbasis.

De WPI Food Index, die voedingsartikelen uit primaire artikelen en voedingsproducten uit gefabriceerde producten omvat, steeg van (-) 1,2% op jaarbasis in juni 2023 tot 7,8% in juli 2023.

Zoals eerder besproken, kunnen de effecten van weersomstandigheden op zowel CPI als WPI via voedselprijs kanalen aanzienlijk zijn, zoals blijkt uit onderstaande grafiek (op jaarbasis).

RBI kan stijgen

Copy link to section

Gezien de explosieve inflatie is het onwaarschijnlijk dat de groenteprijzen op korte termijn significant zullen dalen, wat in ieder geval de komende 2-3 maanden kan bijdragen aan een hoge totale inflatie.

Het feit dat de CPI het streefplafond voor de inflatie heeft overschreden, kan er echter toe leiden dat de RBI de rente tijdens de volgende vergadering met 0,25% verhoogt.

Dit komt nadat de RBI de beleidsrente voor de derde opeenvolgende vergadering ongewijzigd liet op 6,5%, maar haar inflatieprognose voor het hele jaar in augustus verhoogde van 5,1% naar 5,4%.

Het uiteindelijke resultaat van de CPI aan het einde van het jaar zal afhangen van hoe effectief de strategieën van de regering om de voedselinflatie te beheersen blijken te zijn, en van de vraag of gunstige weersomstandigheden zich voordoen.

Het kan echter zijn dat de kerninflatie relatief onaangetast blijft, vooral als de WPI in krimpgebied blijft.

Toch kunnen de opwaartse druk op ruwe olie en de internationale prijzen voor eetbare olie de komende maanden een risico vormen voor WPI.

De voedselinflatie, die over CPI en WPI is gestegen, zal tot het einde van het jaar de belangrijkste zorg blijven in beide metingen.