De rally van het valutapaar USD/KRW zette woensdag door na opnieuw een reeks zwakke economische cijfers uit Zuid-Korea. De koers steeg naar een hoogtepunt van 1.338,20, het hoogste punt sinds 17 mei.

Zwakke gegevens voor Zuid-Korea

De economie van Zuid-Korea heeft het moeilijk doordat de buitenlandse vraag naar sommige van zijn producten afneemt. Uit gegevens van het ministerie van Handel bleek dat de export in juli met 16,4% daalde, na een daling met 16,5% in de voorgaande maand. Zoals ik in dit artikel al schreef is de export sinds november aan het dalen.

Ondertussen daalde de invoer van Zuid-Korea in juli met 25,4%, wat leidde tot een handelsoverschot van 1,56 miljard dollar. Deze cijfers betekenen dat de economie van het land het niet goed doet, vooral vanwege de achterblijvende vraag naar halfgeleiders.

Het is daarom waarschijnlijk dat de Bank of Korea de rente de komende maanden ongewijzigd zal laten. In juli liet het ze voor de vierde maand op rij intact en hield het vol dat het voorbarig was om over renteverlagingen te praten.

Het paar USD/KRW reageerde ook mild op gegevens uit de Verenigde Staten. In een rapport merkte het statistiekbureau op dat de detailhandelsverkopen in juli stegen toen de inflatie naar beneden dreef. De totale detailhandelsverkopen zijn in juli met 0,7% gestegen, terwijl het kerncijfer met 1% is gestegen.

Daarom zou de Fed tijdens haar vergadering in september opnieuw een renteverhoging kunnen doorvoeren. Als dit gebeurt, zal het de tarieven naar het hoogste niveau in meer dan 23 jaar stuwen. De Fed publiceert woensdag de notulen van haar laatste vergadering.

Technische analyse USD/KRW

De wisselkoers van USD naar KRW heeft de afgelopen weken een sterke bullish trend vertoond. Deze rebound begon toen het paar een patroon met dubbele bodem vormde op 1.263. Het kwam onlangs boven de neklijn van dit patroon uit op 1.322 en nadert de volgende weerstand op 1.343.

Het paar is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Het paar zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandsniveau op 1.360.