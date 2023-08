Bitcoin worstelde de afgelopen weken rond het niveau van $30.000, maar een opmerkelijke crypto-analist zegt dat het op het punt staat uit te breken.

Bitcoin zou binnenkort het niveau van $42.000 kunnen overschrijden

Copy link to section

Jason Pizzino is ervan overtuigd dat ‘s werelds grootste cryptocurrency niet langer in de bearmarkt zit.

Hij is tegen het aankondigen van al te agressieve prijsdoelstellingen, maar verwacht dat BTC de komende maanden meer dan $42.000 waard zal zijn. De reis naar die prijs kan echter gepaard gaan met aanvullende correcties onderweg, waarschuwde Pizzino op Twitter.

Vergeet niet dat het totale aanbod van Bitcoin naar verwachting gehalveerd zal worden in de eerste helft van 2024. Historisch gezien was dat steeds een katalysator voor prijsstijgingen. Het is dus denkbaar dat de cryptocurrency ook het komende jaar sterk zal blijven.

Wat ook belangrijk is om te onthouden, is dat Bitcoin de neiging heeft om als een graadmeter te fungeren. Daarom profiteert meestal het hele crypto-ecosysteem wanneer BTC rally’s – en dat omvat niet alleen de namen die al algemeen bekend zijn, maar ook de opkomende projecten zoals Shiba Memu.

Wat je moet weten over Shiba Memu

Copy link to section

Shiba Memu is een uniek initiatief dat midden in de twee snelst groeiende sectoren is gevestigd: cryptocurrencies en kunstmatige intelligentie.

In de kern is het platform naar eigen zeggen een “marketingkrachtpatser” die vertrouwt op kunstmatige intelligentie om net zo efficiënt te werken als “100 marketingbureaus” bij elkaar.

Zelfredzaamheid is het sleutelwoord als het om Shiba Memu gaat. Met behulp van AI kan het niet alleen content voor zichzelf creëren, maar deze ook voor promotionele doeleinden op internet verspreiden.

En wat betreft het crypto-gedeelte van dit project – het wordt aangedreven door een native meme-coin, “SHMU”. De vraag naar de cryptocurrency zal naar verwachting een boost krijgen zodra Shiba Memu zijn AI-dashboard in 2024 lanceert.

In overeenstemming met de basisprincipes van de economie zal een grotere vraag waarschijnlijk leiden tot een hogere prijs voor SHMU, dat momenteel in presale verkrijgbaar is.

Shiba Memu heeft al bijna $2,0 miljoen opgehaald

Copy link to section

Interessant is dat de vraag naar Shiba Memu er sterk uitziet, zelfs zonder het bovengenoemde dashboard. SHMU is pas vorige maand met de presale begonnen en heeft al bijna $2,0 miljoen opgehaald.

Op het moment van schrijven is de meme-coin $0,02 waard, maar wat opwindend en anders is dan andere coin presales, is dat de prijs elke 24 uur stijgt. De volgende prijsstijging van Shiba Memu wordt bijvoorbeeld over ongeveer drie uur verwacht.

Zodra de presale voorbij is, zal SHMU zijn weg vinden naar de prominente crypto-uitwisselingen die normaal gesproken de vraag stimuleren en verdere stijgingen in de prijs van een crypto-token ontgrendelen.

Al met al wil Shiba Memu profiteren van de snelle groei van meme-coins – een markt die tussen begin 2020 en eind 2022 van $0 naar $20 miljard steeg.

Waarom is Shiba Memu (SHMU) beter dan andere meme-coins?

Copy link to section

Theoretisch gezien kan Shiba Memu een one-up zijn ten opzichte van de zwerm andere meme-munten die er zijn vanwege de blootstelling aan kunstmatige intelligentie.

Volgens Statista zal de toenemende aandacht voor kunstmatige intelligentie die eind vorig jaar op steroïden ging toen Microsoft miljarden dollars investeerde in ChatGPT, er de komende maanden een markt van $200 miljard van maken – maar dat is nog steeds slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Het data-analyseplatform verwacht dat AI het genoemde traject zal voortzetten en tegen 2030 bijna $2,0 biljoen waard zal zijn. Dat is de verbijsterend grote taart waar Shiba Memu zichzelf op positioneert om een stukje van te krijgen.

Ten slotte zijn er een aantal katalysatoren op korte termijn die de cryptomarkt kunnen helpen zijn volgende stap omhoog te realiseren. Of het nu gaat om de in afwachting zijnde wettelijke goedkeuring van een Spot Bitcoin ETF of de langverwachte pauze van de Federal Reserve.

Zonder twijfel zou het native SHMU-token kunnen profiteren van een reeks impulsen die suggereren dat het een goede investering kan zijn. Bezoek de website voor meer informatie over hoe u in Shiba Memu kunt investeren.