De rally van de Amerikaanse dollarindex (DXY) zette deze week door in de aanloop naar de komende FOMC-notulen. De index steeg woensdag naar een hoogtepunt van $103,27, het hoogste niveau sinds 6 juli. Het is met meer dan 3,51% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

FOMC minuten komen eraan

De US-dollarindex vertoonde de afgelopen weken een sterke bullish trend doordat investeerders een risicomijdend sentiment omarmden. Er zijn risico’s over de Amerikaanse economie nadat Fitch de kredietrating heeft verlaagd van AAA naar AA+.

In een apart rapport verlaagde Moody’s een aantal Amerikaanse regionale banken en plaatste een aantal prominente namen zoals Northern Trust en State Street in review. Fitch heeft nu gewaarschuwd dat het enkele grote banken, waaronder JP Morgan, ook zou kunnen downgraden.

Er is ook een risico van China, de op één na grootste economie ter wereld. Het Chinese statistiekbureau publiceerde dinsdag een reeks zwakke economische cijfers. De detailhandelsverkopen, de industriële productie en de investeringen in vaste activa stegen in een langzamer tempo, waardoor banken werden gedwongen de economische vooruitzichten te verlagen.

Daarom is de Amerikaanse dollar een toevluchtsoord geworden voor investeerders. Dit beeld werd ondersteund door de meest recente cijfers over de detailhandelsverkopen in de VS, waaruit bleek dat de bestedingen in juli veerkrachtig bleven. De detailhandelsverkopen stegen met 0,7%, terwijl de kernverkopen met 1% stegen, wat beter was dan de schattingen van analisten.

FOMC minuten vooruit

Het volgende belangrijke nieuws met betrekking tot USD zullen de komende notulen zijn van de laatste vergadering van de Federal Reserve-vergadering. Deze notulen zullen meer details geven over de beraadslagingen die tijdens de vergadering hebben plaatsgevonden en hoe de leden hebben beraadslaagd.

De bijeenkomst vond plaats voordat de VS vorige week de cijfers over de consumenteninflatie publiceerden. De totale CPI steeg tot 3,2%, terwijl de kern-CPI daalde tot 4,7%. Daarom kunnen de vooruitzichten van de notulen veranderen, aangezien de Fed meer gegevens moet verwerken in de aanloop naar de volgende vergadering op 26 september.

Er bestaat bezorgdheid dat de herstart van de aflossingen van studieleningen de consumentenbestedingen zal vertragen. In een notitie zeiden analisten bij ING:

“De zorg is dat het (aflossingen van studieleningen) ook de kans op een recessie zal vergroten, wat volgens ons de Fed zal ontmoedigen om verdere renteverhogingen door te voeren. In plaats daarvan verwachten we renteverlagingen vanaf maart 2024.”

Prognose Amerikaanse dollar-index

De daily chart laat zien dat de DXY-index de afgelopen weken in een sterke bullish trend zat. In deze periode heeft het het belangrijke weerstandsniveau van $100,75 omgezet in een ondersteuning.

De index is ook boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het overboughtniveau nadert. Het nadert ook het belangrijkste weerstandsniveau op $103,45, het hoogste punt op 6 juli.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de dollarindex bullish, met als volgende niveau $104,62 om in de gaten te houden, het hoogste niveau op 31 mei.