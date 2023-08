Little League World Series 2023 start vandaag, Chancer presale nadert $1,4 miljoen

De 2023 Little League World Series, een jeugdhonkbaltoernooi, begint vandaag en zal naar verwachting op 27 augustus worden afgerond in het hoofdkwartier van de Little League in South Williamsport, Pennsylvania. Tijdens het toernooi zullen tien teams uit de Verenigde Staten en tien teams uit andere landen strijden in de 76e editie van de Little League World Series (LLWS).

De Little League World Series 2023 draagt bij aan de vele populaire spellen die veel online weddenschappen aantrekken, een gebied dat zich snel uitbreidt met de lancering van nieuwe gokplatforms zoals Chancer, een gedecentraliseerd platform voor gokken dat zich momenteel in de presale fase bevindt. Op het moment van schrijven waren er 32.245.350 CHANCER-tokens uitverkocht die $1.394.418,58 opleverden.

Schema Little League World Series 2023

Copy link to section

De Little League World Series van dit jaar heeft 38 wedstrijden die over een periode van 12 dagen worden gespeeld om de kampioen van dit jaar te bepalen. Het toernooi wordt grotendeels uitgezonden op ESPN, ESPN2 en ABC.

Op 16 augustus (vandaag) om 13.00 uur ET begint het toernooi met de South Czech Republic Little League (de kampioen van de regio Europa-Afrika) tegenover Activo 20-30 Little League (de kampioen van de Panama-regio).

De eerste Amerikaanse bracket-game in de Little League World Series is op 16 augustus om 15.00 uur ET met Henderson Little League (de winnaar van de Mountain Region) tegen Smithfield Little League (de kampioen van de Metro Region).

De 10 Amerikaanse teams in de Little League World Series 2023 zijn:

Berggebied – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Metroregio – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Regio van de Grote Meren – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Midwest-regio – Fargo Little League (Fargo, North Dakota)

Mid-Atlantische regio – Media Little League (Media, Pennsylvania)

Regio New England – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Regio Zuidoost – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Noordwestelijke regio – Noordoost-Seattle Little League (Seattle, Washington)

Regio West – El Segundo Little League (El Segundo, Californië)

Zuidwestelijke regio – Needville Little League (Needville, Texas)

De 10 internationale teams in de Little League World Series 2023 zijn:

Regio Europa-Afrika – Zuid-Tsjechische Republiek Little League (Brno, Tsjechië)

Regio Azië-Stille Oceaan – Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Chinees Taipei)

Regio Canada – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Regio Australië – Hills Little League (Sydney, New South Wales, Australië)

Caribbean Region − Pabao Little League (Willemstad, Curaçao)

Regio Japan – Musashi Fuchu Little League (Tokio, Japan)

Regio Cuba Regio – Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Regio Mexico – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexico)

Regio Latijns-Amerika − San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Panama-regio – Actief 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Wat betekent LLWS 2023 voor Chancer?

Copy link to section

Hoewel Chancer nog niet rijp is voor LLWS-liefhebbers om erop te wedden, aangezien het platform naar verwachting live gaat in Q1 2024, hebben de fans nog steeds een kans om hun CHANCER-tokens te kopen om klaar te zijn wanneer de volgende serie in 2024 begint. Voor het kopen van CHANCER-tokens, bezoek de officiële Chancer-website.

Chancer brengt een revolutie teweeg in de gokindustrie door gebruikers in staat te stellen hun eigen gokmarkten te creëren en hun eigen kansen op alles te dicteren, inclusief populaire spellen zoals de Little League World Series-spellen en uitdagingen tussen vrienden. Het platform maakt gebruik van blockchain-technologie om gebruikers de mogelijkheid te geven hun eigen baas te zijn bij het creëren en beheren van weddenschappen.