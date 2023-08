De aanstaande airdrop van $AITECH zou een andere goed georkestreerde zwendel kunnen zijn die investeerders miljoenen dollars zou kunnen kosten. Een persoon die bekend is met het probleem schreef naar Invezz met details over het token en de maker ervan.

Waarom $AITECH oplichterij zou kunnen zijn

AITECH is een aankomend blockchain-project dat is opgericht door Paul Farhi, een bekende speler in investeringszwendel in het VK. Volgens de website van AITECH omschrijft Farhi zichzelf als de oprichter en hoofd van internationale operaties. Dit zegt hij over zichzelf:

“Aanvankelijk gericht op Property & Fine Art, veranderde het traject van Paul toen hij in 2015 kennismaakte met Bitcoin, waardoor een niet-aflatende passie in hem ontstond. Vanaf dat moment keek hij nooit meer achterom.”

Wat Paul Farhi niet vermeldt, is dat hij een bekende zwendel in het VK heeft georkestreerd, bekend als Park First. De regeling moedigde duizenden mensen aan om te investeren in opslagruimtes en parkeerplaatsen op de luchthaven en binnen twee jaar een rendement van 14% te behalen.

De regeling werd een hit en trok duizenden klanten en 230 miljoen aan financiering. Het viel toen in liquidatie en het bedrijf werd door de FCA gedwongen 25 miljoen pond te betalen. De FCA beschreef de regeling als een “illegale collectieve investeringsregeling” die misleidende verklaringen gebruikte.

Met name Paul Farhi werd genoemd in een ander plan dat bekend staat als Allansons Growth Market, waarbij klanten meer dan 20 miljoen pond verloren.

Wat is AITECH?

AITECH, het bedrijf dat is opgericht door Paul Farhi, haalt nu $8 miljoen op bij investeerders voorafgaand aan de airdrop, die gepland staat op 24 augustus. Door online marketing is AITECH populair geworden op sociale media, waardoor het meer dan 158.000 Twitter-volgers heeft gekregen. Een blik op de Twitter-pagina laat zien dat het bedrijf nu actief is in Dubai, een plaats met een laks regelgevingsbeleid.

Volgens de whitepaper heeft Paul Farhi’s Solidus een groot High-Performance Computing (HPC) datacenter gebouwd in de Europese Unie. Het is bedoeld om deze infrastructuur te bieden aan bedrijven die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en andere cloud computing-functies. Het zal het Artificial Intelligence as a Service (AIAAS)-model gebruiken, dat wordt aangedreven door het AITECH-token.

Solidus zal vier inkomstenstromen hebben: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, AI-marktplaats en HPC-kracht. $AITECH is ontworpen om deze services te licentiëren, gebruikers te belonen en DAO-governance.

Het aantal gevallen van crypto-zwendel de afgelopen jaren gestegen. Deze stijging wordt ondersteund door lakse regelgeving in de sector.