Ripple (XRP) stort in na goedkeuring verzoek om interlocutoir hoger beroep van de SEC

De waarde van XRP, het digitale activum dat is verbonden met Ripple Labs, is met maar liefst 30% gedaald, wat een seismische verandering in de cryptocurrency-ruimte heeft veroorzaakt. De duik viel samen met de goedkeuring van het verzoek om tussentijds hoger beroep van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) door rechter Analisa Torres.

XRP daalde in de vroege uren van vrijdag naar een dieptepunt van $0,4681, slechts enkele uren nadat de goedkeuring was gedaan. Verwacht wordt dat het SEC-beroep Ripple Labs tegen de SEC zal opzetten in weer een nieuwe juridische strijd nadat Ripple de eerste ronde won na jaren van rechtszittingen.

SEC in beroep tegen Ripple (XRP)

Het beroep van SEC richt zich op de beslissing van rechter Torres van 13 juli, waarin stond dat XRP-verkopen op secundaire markten niet mogen worden geïnterpreteerd als investeringscontracten.

Het beroep werd op 9 augustus ingediend en kreeg op 17 augustus tijdens de hectische Amerikaanse handelssessie de goedkeuring van rechter Torres. Deze beslissing volgt op de afwijzing door rechter Jed Rakoff van het verzoek van Terraform Labs om een klacht af te wijzen in het licht van de eerdere beslissing van rechter Torres in de zaak Ripple v. SEC.

De markttoezichthouder (SEC) kreeg tot 18 augustus de tijd om in beroep te gaan. Rechter Torres verlengde ook de deadline voor Ripple Labs om zijn oppositiedocumenten in te dienen tot 1 september in een daad van vrijgevigheid.

En mocht het nodig zijn, dan krijgt de SEC nog een kans om tegen 8 september te reageren.

Na deze ontwikkeling werden in minder dan zestig minuten maar liefst $23 miljoen aan XRP long posities uit de cryptomarkt geliquideerd.