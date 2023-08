Waarom de prijzen van ApeCoin, Zilliqa, Sei, Sui en Solana dalen

De prijzen van crypto stonden vrijdagochtend in het rood, omdat zorgen over een gevoel van angst zich in de markt verspreidden. Bitcoin dook onder de belangrijke steun van $28.000 en bereikte een dieptepunt in meerdere maanden van $26.000. De meeste altcoins, waaronder ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui en Solana, stortten ook in.

Prijzen van SEI, Zilliqa en Solana

De risico’s vanuit China blijven bestaan

Cryptocurrencies waren niet de enige activa die in het rood stonden. Amerikaanse aandelen daalden donderdag hard, waarbij de Dow Jones meer dan 300 punten verloor en de Nasdaq 100 met meer dan 110 punten daalde.

In Azië stond de Hang Seng op het punt om naar een bearmarkt te gaan nadat Evergrande faillissementsbescherming had aangevraagd in New York. De aanvraag markeerde een grote ondergang van een prestigieus Chinees bedrijf dat in 2021 begon.

Evergrande is niet het enige grote bedrijf dat omvalt. Country Garden, een andere grote vastgoedontwikkelaar, heeft ook gewaarschuwd voor zijn financiën, waarbij de verliezen in het eerste halfjaar opliepen tot meer dan $7,5 miljard.

China is een belangrijke markt voor alle financiële activa. In aandelen hebben de meeste bedrijven een directe of indirecte blootstelling aan het land. Amerikaanse bedrijven als Tesla en Apple tellen bijvoorbeeld China als hun belangrijkste markt.

China verbood cryptocurrencies in 2021. China is echter nog steeds een grote speler in de cryptosector en is het de grootste markt voor cryptobedrijven zoals Binance en Huobi.

Daarom zorgt het nieuwe normaal van zwakke Chinese productie en deflatie voor rillingen over de hele wereld.

De uitverkoop van Amerikaanse obligaties neemt toe

Bitcoin en altcoins zoals ApeCoin, Zilliqa en Sui daalden ook met 4,36% terwijl de 10-jarige steeg tot 4,2%. Deze opbrengsten zijn gestegen naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Obligatiekoersen bewegen omgekeerd met het rendement.

Tegelijkertijd sprongen de Amerikaanse hypotheekrentes naar het hoogste punt in meer dan 20 jaar. Een waarschijnlijke reden voor deze prestatie zijn de FOMC-notulen, die wezen op een nieuwe renteverhoging tijdens de komende vergadering in september.

Terwijl de VS sterke detailhandelsverkopen en huizencijfers heeft gepubliceerd, bestaat het risico van een vertraging nu de meeste Amerikanen hun overtollige spaargelden aan het uitputten zijn. Miljoenen Amerikanen beginnen de komende maanden met het terugbetalen van hun studieleningen.

Het belangrijkste is dat deze altcoins kelderden nadat Bitcoin onder de belangrijke steun van $28.000 zakte. Zoals ik woensdag schreef, vormde BTC een patroon met dubbele top, wat meestal een bearish teken is. In dat artikel waarschuwde ik dat de munt zou kunnen dalen tot ongeveer $25.000.

Crypto-investeerders moeten bij dit alles moed putten, aangezien andere activa ook in een diepe crisis verkeren. Als zodanig zullen ze waarschijnlijk terugveren als aandelen en obligaties terugveren.