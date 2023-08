Bitcoin prijsvoorspelling: zal het de hype van meme-coins bijhouden?

Bitcoin maakte donderdag een angstaanjagende duik en stuurde schokgolven door de hele crypto-ruimte, omdat investeerders vreesden dat het voorbij de $25.000 zou kunnen dalen. De daling van BTC viel samen met een uitspraak van een Amerikaanse rechter die het verzoek om tussentijds beroep van de Amerikaanse SEC toestond.

Bitcoin stuiterde bijna onmiddellijk na de duik van de steun op $25.409.000. De prijs heeft zich echter niet veel hersteld; op het moment van schrijven handelde het rond $26.026 . Hier zijn de belangrijkste niveaus om naar te kijken terwijl we ons verdiepen in de Bitcoin-voorspelling te midden van een hernieuwde meme-coin hype.

Weekend BTC prijs consolidatie

Bitcoin (BTC) trekt nog steeds belangstelling in de opwindende wereld van cryptocurrencies, aangezien het een groei van meer dan 0,50% laat zien en op zondag $26.133 bereikt, voordat het in de vroege uren van maandagochtend lichtjes terugtrekt tot net boven $26.000. Met name lijkt de cryptocurrency verdere verliezen effectief te hebben vermeden dankzij de ondersteuning van bijna $26.000.

Bovendien hebben de bekende bedrijven die in Bitcoin hebben geïnvesteerd, als gevolg van de recente daling van de prijs van Bitcoin, aanzienlijke niet-gerealiseerde verliezen geleden als gevolg van de prijsdaling van BTC. Microstrategy, bijvoorbeeld MicroStrategy Inc., leed niet-gerealiseerde verliezen van in totaal meer dan $600 miljoen toen Bitcoin daalde naar $25.000.

Microstrategy kocht 150.000 Bitcoins voor een totale investering van $4,5 miljard, wat neerkomt op een gemiddelde prijs van ongeveer $29.970 per Bitcoin. Sinds juni had MicroStrategy geen verlies geleden in zijn Bitcoin-bezit tot de recente duik, waarbij de prijs in drie dagen tijd met 11% daalde vanaf het hoogtepunt van meer dan $29.000 op 16 augustus.

Bitcoin prijsvoorspelling

Sinds het op 6 augustus onder de grens van $29.000 daalde, is er veel beweging geweest in het technische landschap van Bitcoin. De prijs van de cryptocurrency, die momenteel rond de $26.000 schommelt, is aanzienlijk gedaald.

Als we kijken naar het tijdsbestek van vier uur, heeft Bitcoin kandelaarpatronen van “Three Black Crows” weergegeven, wat wijst op een sterk bearish marktsentiment.

De oscillatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) en Relative Strength Index (RSI) zijn het oversold-niveau binnengegaan, wat de huidige bearish dominantie benadrukt.

Recente candlestick-sluitingen hebben een aanhoudende bearish trend bevestigd, die werd bevestigd door het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) op ongeveer $27.300.

Een bearish engulfing candlestick en een tweedaags kaarspatroon onder dit niveau wijzen op aanhoudende bearish druk ondanks het $26.200 niveau dat als onmiddellijke weerstand dient. Als het huidige patroon aanhoudt, kan Bitcoin weer dalen tot $25.600, of zelfs $25.200.

De weerstand rond $26.800 kan worden gericht als de prijs van BTC boven de $26.200 stijgt. Verdere stijgingen zouden het naar $27.300 en uiteindelijk $27.600 kunnen drijven.

Anderzijds kan een daling onder $25.200 de mogelijkheid van meer verliezen voorspellen, mogelijk zelfs tot $24.800.

Bitcoin versus populaire meme-coins

In tegenstelling tot ervaringen uit het verleden waarbij populaire meme-munten zoals PEPE, Shiba Inu en Dogecoin hebben geprofiteerd van de Bitcoin-dip om de aandacht van crypto-investeerders te trekken, sneed de recente prijsdip de hele cryptomarkt door, inclusief de meme-coin markt. Volgens gegevens op Coinmarketcap was de marktkapitalisatie van de beste memes-tokens met ongeveer 1,69% gedaald.

De prijzen van de top drie populaire meme-munten Dogecoin, Shiba Inu en PEPE waren de afgelopen 24 uur met respectievelijk 1,56%, 2,83% en 0,90% gedaald. Maar terwijl een meerderheid van de oude populaire meme-munten daalt, ziet een nieuwe meme-coin verhoogde activiteit; Shiba Memu (SHMU), dat zich momenteel in de presale fase bevindt die dit weekend $2,168 miljoen heeft bereikt.

Shiba Memu maakt gebruik van de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) en de hype rond de meme-munten om de aandacht op zichzelf te vestigen en het blijkt nu al een grote concurrent te zijn in de crypto-ruimte, aangezien de prijs elke zes uur tijdens de presale.