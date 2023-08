De aandelen van Crest Nicholson Holdings PLC (LON: CRST) bereikten vanmorgen een dieptepunt sinds de huizenbouwer waarschuwde voor aanhoudende zwakte in het verschiet.

Crest Nicholson geeft de hypotheekrente de schuld

Maandag gaf het bouwbedrijf de schuld aan hogere hypotheekrentes en economische onzekerheid, terwijl het de vooruitzichten voor de aangepaste winst vóór belastingen voor het hele jaar bijstelde.

Crest verwacht nu het lopende jaar af te sluiten met £50 miljoen aan winst vóór belastingen op aangepaste basis – aanzienlijk lager dan de eerdere verwachting van £73,3 miljoen. Het in Londen genoteerde bedrijf liet vandaag weten in een persbericht:

Hoewel de prijzen veerkrachtig zijn gebleven in een markt met een beperkt aanbod en weinig verkopers in nood, schrikt de economische onzekerheid potentiële verhuizers af.

Peers als Bellway en Barratt Developments herhaalden hetzelfde in de afgelopen weken. Crest aandelen zijn nu ongeveer 35% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in april.

Crest Nicholson heeft een zwakke start van H2 gehad

Crest Nicholson zag zijn wekelijkse verkoop per outlet in de zeven weken tot en met 18 augustus op 0,25 woningen staan. Het had eerder geleid tot 0,50 eenheden voor de tweede helft van 2023.

Merk op dat het bouwbedrijf in juni een daling van 60% op jaarbasis rapporteerde in zijn winst over het eerste halfjaar. Russ Mold, Investment Director bij AJ Bell, zei:

De omvang van de waarschuwing van Crest Nicholson kan een schok zijn voor beleggers, aangezien het pas een paar maanden geleden zijn H1-resultaten rapporteerde en dit duidt op de snelheid en omvang van de verslechtering van de markt.

CRST keert momenteel een dividendrendement uit van 9,65%. Ook op maandag zei Rightmove dat de gemiddelde vraagprijzen voor huizen in het Verenigd Koninkrijk deze maand aanzienlijk waren gedaald.