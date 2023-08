Het was een moeilijke week voor cryptocurrencies, aangezien de prijs van Bitcoin eindelijk een bearish uitbraak maakte en zich onder de steun vestigde op $26.000. De meeste munten en tokens trokken zich terug, waardoor de totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies op ongeveer $1 biljoen kwam.

Sommige analisten zijn van mening dat cryptocurrencies de komende weken zullen blijven dalen naarmate de vraag afneemt. Anderen daarentegen zijn van mening dat deze daling slechts een shakedown was, die de prijzen van cryptocurrency zou kunnen opdrijven. In een e-mailbericht zei Nathan Leung, de mede-oprichter van Cryptonauts:

“Dit kan een van de laatste shake-outs zijn voor het begin van een nieuwe golf van een bullish cyclus. Onlangs meldde Decrypt het hoogste aantal Bitcoin hodlers – wat betekent dat de meesten van ons de Bitcoin die in de portemonnee zit niet eens aanraken. Wat we zien is een liquidatie van longs in orderboeken terwijl de short zich door de koopmuur heen vreet.”

Chancer prijsvoorspelling

Een cryptocurrency die geen cryptowinter doormaakt, is Chancer, een opkomend platform dat de afgelopen weken meer dan $1,5 miljoen heeft opgehaald. Voor beginners: Chancer is een bedrijf dat de sportweddenschapsindustrie wil verstoren met behulp van de blockchain-technologie.

Weddenschappen zijn een grote industrie die de komende jaren zal bloeien. De meeste bedrijven in de branche rapporteerden in het tweede kwartaal een dubbelcijferige omzetstijging. Flutter Entertainment, bedrijf van Fanduel, zag zijn omzet in de eerste helft van het jaar met ruim 25% groeien.

Chancer probeert de industrie te ontwrichten door een platform te creëren dat uiteindelijk zal worden gerund en beheerd door een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Bovendien kunnen $CHANCER-tokenhouders hun eigen gokmarkten creëren, deze live streamen en vervolgens een deel van de inkomsten innen.

De tokenverkoop van Chancer wint aan meer gebruikers, die hun ETH, USDT, BNB en BUSD gebruiken om het te kopen. Tot nu toe hebben de ontwikkelaars meer dan $1,52 miljoen opgehaald, aangezien ze snel het doel van $2 miljoen naderen. Als deze trend doorzet, is de kans groot dat de eerste fase van de tokenverkoop in de komende weken zal eindigen. Je kunt Chancer-tokens hier kopen en hier de whitepaper lezen.

Injectieve prijsvoorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de INJ-prijs donderdag hard crashte en een dieptepunt bereikte van $6,50. Het stuiterde toen terug en handelde zaterdag tegen $8. De prijs is boven de stijgende trendlijn in het zwart gekomen. Het is ook verhuisd naar het consolidatieniveau van de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden.

Terugkijkend vormde de injectieve prijs een patroon met dubbele top van $9,880, waarvan de neklijn $5,4113 bedroeg. Daarom is de kans groot dat het huidige herstel van de prijs van INJ een dead cat bounce is, waardoor het waarschijnlijk de neerwaartse trend zal hervatten. Het directe niveau om naar te kijken is $6,56.