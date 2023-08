De Duitse DAX-index herstelde zich maandag, zelfs toen de Europese aardgasprijzen steeg en de economische cijfers zwak waren. De index steeg maandag naar €15.665, hoger dan €15.482, het dieptepunt van vorige week. Andere Europese indices zoals de Dow Jones, FTSE MIB en CAC 40 herstelden zich ook.

Er blijven grote zorgen bestaan

De Duitse DAX en andere indices herstelden zich maandag toen beleggers reageerden op verschillende belangrijke berichten. Ten eerste bleef de Chinese centrale bank de economie ondersteunen door opnieuw een renteverlaging door te voeren. Het verlaagde de prime rate voor eenjarige leningen en liet de 5-jaarsrente ongewijzigd.

Analisten zijn van mening dat deze renteverlagingen geen positief effect zullen hebben op de Chinese economie. Ten eerste zijn de meeste bedrijven en particulieren begonnen met het verbeteren van hun balans terwijl ze hun schulden willen afbouwen. Dit zal gevolgen hebben voor belangrijke sectoren van de economie, zoals onroerend goed en productie.

China is een belangrijk land voor Duitse bedrijven als BMW, Volkswagen en BASF die veel zaken doen in China.

Ondertussen hervatten de Europese aardgasprijzen hun stijging als gevolg van zorgen over LNG-stromen uit Australië. De prijs van de Title Transfer Facility schoot omhoog naar €41 per megawattuur, enkele punten onder het hoogste niveau van deze maand. Het is met meer dan 50% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van deze maand.

Door de stijgende gasprijzen zal de Europese inflatie weer opveren, wat de Europese Centrale Bank (ECB) onder druk zet. Veel analisten verwachten dat de ECB haar renteverhogingen dit jaar zal onderbreken of nog een verhoging zal doorvoeren.

Stijgende gasprijzen zullen ook van invloed zijn op de inflatie van het land, die de laatste tijd in een snel tempo aan het vertragen is. Uit gegevens van het statistiekbureau bleek dat de producentenprijsindex (PPI) in het hoogste tempo daalde sinds 2009. De PPI daalde met 6%, sterker dan de verwachte 5,1%.

De koplopers in de DAX-index waren Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando en Airbus Group. Al deze aandelen stegen met meer dan 1,50%. De grootste achterblijvers in de index waren Vonovia, Covestro en Siemens Energy.

Voorspelling DAX-index

De DAX-index vormde tussen juni en augustus een triple-top patroon op €16.347. Bij analyse van prijsacties is dit meestal een bearish teken. De halslijn was €15.426, dicht bij het laagste niveau van vorige week.

De DAX-index trok zich ook terug onder de stijgende trendlijn die in groen wordt weergegeven. Deze trendlijn verbindt de laagste niveaus sinds december vorig jaar. Het heeft ook het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen overschreden.

De index heeft dus meer ingrediënten om de bearish trend de komende dagen voort te zetten. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken €15.000.