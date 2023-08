De stijging van de olijfolieprijzen hield deze week aan, terwijl de sector zich schrap zette voor meer tegenwind, aangezien de voorraden afnemen en de vraag groot blijft. Gegevens verzameld door YCharts laten zien dat olijfolie maandag steeg naar $8.599, het hoogste niveau ooit dat het jaar begon met $ 5.792.

De impact van extreem weer op olijfolie

Copy link to section

Bezorgdheid over klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren verspreid nu landen over de hele wereld een langdurige droogte doormaken. Europa is niet achtergebleven in deze crisis, waarbij de meeste landen door extreme hitte gaan en de Rijn begint op te drogen.

Als gevolg hiervan is de landbouwproductie in landen als Italië en Spanje al een tijdje aan het verslechteren terwijl de vraag stijgt. Olijfbomen hebben het moeilijk, waardoor de prijs naar een recordhoogte is gestegen.

Recente gegevens laten zien dat de temperaturen in landen als Spanje, Griekenland en Italië zijn gestegen tot 40 graden in sommige dagen. Dientengevolge werpen olijfbomen hun fruit af in een poging om vocht vast te houden.

Uit recente gegevens blijkt dat de productie in Spanje is gedaald tot 620.000 ton, lager dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 1,3 miljoen ton. Spanje is de grootste producent van olijfolie zoals ik hier schreef . En analisten schatten dat de Europese productie gemiddeld 700.000 ton zal bedragen, een daling van 30% ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde. Wereldwijd zal de productie dit jaar met 20% dalen.

De vraag zal daarentegen hoger blijven naarmate de wereldeconomie herstelt en de bevolking blijft groeien. Dit is belangrijk omdat olijfolie een basisproduct is dat op verschillende manieren kan worden gebruikt, zoals koken, saladedressing, bakken, huidverzorging, haarverzorging en medicijnen. Analisten verwachten dat de markt voor extra vergine olijfolie groeit met een CAGR van 5,30%, zelfs als het aanbod daalt.

Wat de situatie verder beïnvloedt, is dat olijfolie geen goede alternatieven heeft. En zelfs deze alternatieven zoals kokosolie, zonnebloemolie en amandelolie worden aangetast door de sterke hitte.

Prijsprognose olijfolie

Copy link to section

De vooruitzichten voor de olijfolieprijzen zijn nog steeds optimistisch vanwege de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod. Daarom zal de volgende belangrijke weerstand om naar te kijken $9.000 zijn. Een doorbraak boven dat niveau zal de olijfolieprijzen in de buurt van de cruciale weerstand van $10.000 brengen.