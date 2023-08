De daling van de Pakistaanse roepie won aan kracht toen de munt naar het laagste niveau ooit daalde. De koers van het paar USD/PKR steeg dinsdag naar een hoogtepunt van 297,05, wat betekent dat hetdit jaar met meer dan 31% is gestegen.

Tegenwind in Pakistan blijft bestaan

De Pakistaanse economie wordt geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind, die gevolgen heeft voor de lokale munteenheid. Een deel van de uitdaging is te wijten aan de sterke Amerikaanse dollar, die enorm is gestegen ten opzichte van de meeste valuta’s van opkomende markten, zoals de Russische roebel en de Argentijnse peso.

De dollar is gestegen omdat investeerders zich zorgen blijven maken over de volgende acties van de Federal Reserve. De meeste analisten zijn van mening dat de Fed de rente in september zal blijven verhogen dankzij de sterke economische cijfers.

Recente gegevens lieten zien dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in juli stegen doordat de inflatie daalde. Tegelijkertijd bleef de industriële en industriële productie in juli stijgen, terwijl de werkloosheid op het laagste niveau in decennia bleef.

Pakistan daarentegen staat voor grote uitdagingen. Zoals ik in dit artikel schreef , zal het land, hoewel het in juli een financieringsovereenkomst met het IMF heeft gesloten, de komende jaren extra kapitaal moeten aantrekken.

Tegelijkertijd maakt het land een grote politieke crisis door, waarbij Imran Khan naar de gevangenis is verhuisd. Zijn aanhangers zijn blijven protesteren voor zijn vrijlating terwijl de regering zich voorbereidt op de verkiezingen in 2024.

Deze uitdagingen dreigen de Pakistaanse economische vooruitzichten een tijdje te verslechteren. Als gevolg hiervan blijft de vraag naar de Amerikaanse dollar en andere vreemde valuta in Pakistan hoog. Tegelijkertijd zijn de werkloosheid en de inflatie in het land gestegen. Uit officiële cijfers blijkt dat de inflatie in juli naar 28,3% is gestegen en dat de crash van de roepie dit nog erger zal maken.

Daarom is het waarschijnlijk dat de meltdown van de Pakistaanse roepie nog een tijdje zal aanhouden, aangezien er geen bullish katalysatoren zijn.

Technische analyse USD/PKR

USDPKR-grafiek door TradingView

De USD ten opzichte van de PKR-wisselkoers is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Op de daily chart zien we dat het pair boven het belangrijke weerstandsniveau steeg op 288.34, het hoogste niveau op 15 april. De rente is boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gestegen, terwijl de MACD omhoog is gegaan.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, waarbij het volgende belangrijke weerstandsniveau op 310 ligt. De stop-loss van dit niveau ligt op 288.