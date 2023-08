De wisselkoers van het paar USD/THB is de afgelopen vijf dagen op rij gedaald doordat de opleving van de Thaise baht aan kracht won. Het paar handelde woensdag op 34,83, lager dan het hoogste punt van vorige week op 35,57.

Thaise BBP-gegevens

Thailand heeft de afgelopen dagen het nieuws gehaald. Het belangrijkste nieuws ging over Thaksin Shinawatra, de voormalige premier die dinsdag in de gevangenis belandde nadat hij uit ballingschap terugkeerde.

Een ander cruciaal nieuws was dat het parlement Srettha Thavisin na een lange politieke impasse tot nieuwe premier heeft verkozen. Srettha is een vastgoedmagnaat van de Pheu Thai Party.

Ondertussen publiceerde Thailand dinsdag relatief zwakke economische cijfers. Uit gegevens blijkt dat de economie in het tweede kwartaal met 0,20% is gestegen, na een groei van 1,70% in het voorgaande kwartaal. Deze groei was lager dan de gemiddelde schatting van 1,20%.

De economie groeide met 1,8% op jaarbasis, lager dan de gemiddelde schatting van 3,1%. Het kwartaal ervoor was de groei met 2,6%. Daarom zal de nieuwe premier een zware taak hebben om de economie nieuw leven in te blazen.

De Thaise economie heeft een impuls gekregen door de heroplevende toeristische sector. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het aantal toeristen in het land de afgelopen maanden is gestegen. De overheid verwacht dit jaar ruim 29 miljoen bezoekers.

Woensdag waarschuwde de gouverneur van de Bank of Thailand echter in een verklaring dat de sector aan het verzwakken was. Hij merkte op dat de export en het toerisme afzwakten, wat aangeeft dat de bank de tarieven ongewijzigd zal laten. De Bank of Thailand maakte eerder deze maand haar laatste renteverhoging bekend.

De belangrijkste uitdaging voor de Thaise economie zijn de prestaties van China. Zoals ik al eerder schreef vertraagt de Chinese economie sneller dan verwacht. Dit zal gevolgen hebben voor de export van het land.

Technische analyse USD/THB

USD/THB-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat het paar USD/THB zich de afgelopen dagen heeft teruggetrokken, ook al bleef de kracht van de dollar aanhouden. Het heeft zich teruggetrokken naar 35, lager dan het hoogste punt van juli op 35,74. Het is onder het belangrijke steunniveau van 35,38 gekomen. Het paar is iets boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.

Het paar USD/THB blijft boven de stijgende trendlijn die de laagste niveaus sinds januari verbindt. Het heeft ook een dubbeltoppatroon gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish op korte termijn, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden 34,35 is.