BNB-waardering onzeker nu problemen voor Binance toenemen

Het inheemse token van het Binance-ecosysteem, BNB, handelt op het laagste punt in een jaar tijd.

Het token is de afgelopen maand met 30% gedaald terwijl het van de ene crisis naar de andere raast. Deze week is het verder onder druk komen te staan door een rapport dat in de Wall Street Journal is gepubliceerd over beweringen dat het de Russische sancties schendt. Dit volgt op een onderzoek door het ministerie van Justitie dat in mei begon.

Het niet helpen van de zaken was een apart probleem met betrekking tot een foutieve tweet van Binance waarin stond dat stortingen en opnames in euro’s waren opgeschort. De Europese bankpartner van Binance, PaySafe, verduidelijkte dat transacties in feite beschikbaar zouden zijn tot 25 september, waarna de steun voor Biannce zal worden ingetrokken na een “strategische beoordeling”.

We publiceerden vorige maand een analyse over BNB, waarin we hebben gekeken naar de talloze rode vlaggen met het token, en naar de uitwisseling in het algemeen.

We zullen hier niet alle details herhalen, maar het komt erop neer dat dit een token is waarvoor de liquiditeit aan de koopkant laag is, en waarvan de daarmee samenhangende uitwisseling een zwarte doos van mysterie is. Zoals we al vaker hebben gezegd: er is geen enkel bewijs dat Binance zich met iets sinisters bezighoudt, maar daarin schuilt ook het probleem: er is ook geen bewijs van het tegendeel.

Dit komt door het totale gebrek aan financiële openbaarmakingen en/of audits. Niets is hiervan duidelijker dan de opmerkelijke tweet van CEO Changpeng Zhao hieronder. Na de ineenstorting van de FTX in november werd Binance onder de loep genomen om transparanter te zijn. De beurs reageerde door een ‘bewijs van reserves’-rapport te publiceren, hoewel er geen melding werd gemaakt van verplichtingen. Zhao’s oplossing? “Rondvragen”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

De ironie hiervan was velen niet ontgaan: een cryptogemeenschap werd gedwongen te vertrouwen op de tweets van een CEO over een ondoorzichtige beurs, slechts een paar weken nadat een zekere Sam Bankman-Fried tweette: “FTX-activa zijn prima” over zijn eigen beurs.

Nogmaals, er is geen bewijs dat er iets lelijks gebeurt bij Binance, en de FTX-vergelijking hoeft niet te worden gemaakt, maar de gelijkenis met betrekking tot transparantie (of het gebrek daaraan) is opmerkelijk. In de meest eenvoudige bewoordingen: dit is een bedrijf waarvoor een financiële beoordeling onmogelijk te maken is, omdat de informatie er simpelweg niet is.

Juridische problemen stapelen zich op

Natuurlijk zijn er steeds meer redenen om achterdochtig te zijn; het laatste nieuws over de DoJ en de Russische sancties is daar een goed voorbeeld van. Er loopt al een ander DoJ-onderzoek, terwijl er een SEC-rechtszaak loopt waarin beschuldigingen worden geuit, variërend van het manipuleren van volume en handel tegen klanten tot het overtreden van KYC-, AML- en effectenregelgeving.

Om specifiek terug te komen op BNB: het token heeft buitengewoon goed gepresteerd in vergelijking met de meeste altcoins. Tot de rechtszaak in juni presteerde het beter dan Bitcoin tijdens de bearmarkt (vanaf begin 2022), ondanks het feit dat de meeste altcoins verliezen zagen die veel groter waren dan ‘s werelds grootste cryptocurrency – zoals vaak gebeurt bij marktterugtrekkingen.

Dit roept de vraag op: waarom? En het keert ook terug naar het bovenstaande punt met betrekking tot de liquiditeit aan de koopzijde. Wie koopt dit token?

Kijk eens naar wat er het afgelopen jaar met Binance is gebeurd:

SEC-rechtszaak met meerdere aanklachten

CFTC-rechtszaak

Meerdere DoJ-onderzoeken

Ineenstorting van het marktbrede handelsvolume

Stopzetting van BUSD stablecoin (hoewel uitgegeven door Paxos maar onder het merk Binance)

Bredere crypto-meltdown

En na al deze gebeurtenissen handelt BNB in hetzelfde tijdsbestek min of meer vlak?

De tokenomics, de beperkte liquiditeit, de eindeloze juridische problemen en de algehele onzekere vooruitzichten maken BNB tot een ongelooflijk moeilijke investering om een argument voor te maken. De huidige waardering is nog steeds duizelingwekkend, met een marktkapitalisatie van $33 miljard waarmee het alleen achter Bitcoin, Ethereum en Tether komt.

Zoals we blijven zeggen: er is niets dat vermoedens rond BNB of Binance bewijst. Alles zou perfect op orde kunnen zijn. Maar er komen ontzettend veel problemen naar boven, en het grootste probleem van allemaal is dat er ook niets is dat bewijst dat ze ongelijk hebben.

Dit is een beurs die geen hoofdkantoor heeft, auditloos is en controle heeft over de vierde grootste cryptocurrency op de markt. Wees voorzichtig, dat is alles – we zouden zeggen: due diligence is essentieel, maar dat is in dit geval niet mogelijk.