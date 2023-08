Nifty 50-index heeft zich teruggetrokken: koop de dip of verkoop de rip?

De Nifty 50-index heeft zich de afgelopen weken teruggetrokken, omdat beleggers zich op de obligatiemarkt concentreerden en beleggers winst begonnen te maken. Na in juli naar het recordhoogte van ₹19.988 te zijn gestegen, is de index met 3% teruggevallen naar ₹19.397. Ondanks de teruggang is de Indiase topindex met ruim 15% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in maart.

Mondiale aandelen trekken zich terug

Copy link to section

De mondiale aandelenmarkten hebben zich de afgelopen weken teruggetrokken, omdat de zorgen over de obligatiemarkt en de groeivertraging in China toenamen. In de Verenigde Staten zijn indices als de Nasdaq 100 en de S&P 500 ruim 5% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties, die tegengesteld aan de prijs beweegt, is naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar gestegen. De rente op 10 jaar steeg naar 4,30%, terwijl de rente op 30 jaar steeg naar 4,38%. Dit betekent dat de Fed de rentetarieven waarschijnlijk zal blijven verhogen tijdens de komende vergaderingen.

Ook heeft de Nifty 50-index zich teruggetrokken vanwege zorgen over China. Zoals ik in dit artikel schreef, vertraagt de Chinese economie sneller dan verwacht. De economie kampt met belangrijke uitdagingen op het gebied van vraag, demografie, schulden en ontkoppeling. Dit is opmerkelijk omdat de meeste Indiase bedrijven enkele activiteiten in China hebben.

Het meest recente Nifty 50-nieuws was over Jio Financial, een bedrijf dat eigendom is van Reliance Industries. Jio Financial, dat een partnerschap heeft met Blackrock, zag zijn aandelen kelderen nadat het naar de beurs ging.

De meeste bedrijven in de index hebben zich de afgelopen dertig dagen teruggetrokken. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries en SBI zijn met meer dan 10% gedaald. Andere topachterblijvers waren Kotak Mahindra, Hero Motorcorp en Bajaj Auto.

Aan de andere kant waren de toppresteerders in de Nifty 50-index Cipla, Adani Ports en Special Economic Zone, NTPC en Adani Enterprise. Al deze aandelen zijn met ruim 10% gestegen.

Voorspelling Nifty 50-index

Copy link to section

Save

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de Nifty 50-index zich de afgelopen weken heeft teruggetrokken. Het trok zich terug van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van ₹19.988 naar ₹19.397. Op de dagelijkse grafiek heeft de index een dalend kanaal gevormd, weergegeven in het groen. Het is boven de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gebleven.

De Nifty 50-index blijft met ₹18.896 boven de belangrijke steun, het hoogste punt in november vorig jaar. Daarom geloof ik dat deze dip voorlopig de moeite waard is om te kopen. Mijn verwachting is dat de index de steun opnieuw test bij ₹18.900 en vervolgens de weerstand opnieuw test bij ₹20.000.