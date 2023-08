Cryptocurrencies ondergaan grote uitdagingen nu de rente op Amerikaanse obligaties stijgt en het toezicht door de toezichthouders voortduurt. Bitcoin is onder de $26.000 gezakt en heeft bearish flag- en double-top-patronen gevormd. Andere cryptocurrencies zoals Ethereum, Solana en Cardano zijn allemaal gedaald.

Ondanks alle onheil en somberheid bloeit Shiba Memu, een opkomende meme-coin. De tokenverkoop heeft meer dan $2,2 miljoen opgehaald van wereldwijde investeerders die hopen rijk te worden wanneer het wordt genoteerd aan belangrijke gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen (DEX).

Waarom cryptocurrencies kelderen

Copy link to section

Er zijn drie belangrijke redenen waarom cryptocurrencies de afgelopen weken hun momentum hebben verloren. Ten eerste zijn er aanwijzingen dat de vraag naar digitale munten is teruggevallen, na een stijging in de eerste helft van het jaar. Het volume aan cryptocurrencies dat op de meeste CEX-beurzen wordt verhandeld, is gedaald naar het laagste niveau in jaren.

Ten tweede zijn er zorgen over de volgende acties van de Federal Reserve. Uit de prestaties van de obligatiemarkt blijkt dat beleggers verwachten dat de Fed de rente in september met nog eens 0,25% zal verhogen. De rente op Amerikaanse staatsobligaties is naar het hoogste niveau in ruim tien jaar gestegen. De koersen van obligaties bewegen tegengesteld aan de rente.

Ten slotte zijn cryptocurrencies gedaald als gevolg van de ellende in China, wat heeft geleid tot een gevoel van angst op de markt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Chinese economie in hoog tempo vertraagt. Belangrijke onderdelen van de economie, zoals industriële productie, detailhandel, export, import en investeringen in vaste activa.

Zoals ik in dit artikel schreef, wordt de Chinese economie geconfronteerd met vier uitdagingen: vraag, demografie, schulden en ontkoppeling. Al deze factoren hebben op hun beurt geleid tot een balansrecessie, omdat mensen en bedrijven zich concentreren op het terugdringen van hun schulden.

De zwakte in China heeft op twee belangrijke manieren gevolgen voor de prijzen van cryptocurrency. Ten eerste leidt het tot een gevoel van angst op de markt, waardoor de meeste mensen naar veiliger activa worden gedreven. Ten tweede verkopen veel cryptohouders nu en stappen over op contant geld.

Shiba Memu bloeit

Copy link to section

Ondanks alle kommer en kwel zijn er enkele lichtpuntjes in de crypto-industrie. De slimste is Shiba Memu, een nieuwe cryptocurrency die aan kracht wint. De ontwikkelaars hebben al meer dan $2,2 miljoen opgehaald in een van de meest veelbelovende tokenverkopen van het jaar. Je kunt het token hier kopen.

Shiba Memu profiteert dit jaar van twee belangrijke thema’s in de markt. Ten eerste profiteert het van de vraag naar kunstmatige-intelligentieproducten. En ten tweede hebben veel mememunten mensen in instant miljonairs veranderd. Enkele van de meest populaire nieuwe meme-coins zijn Pepe en Milady Meme Coin.

Volgens de whitepaper van Shiba Memu zal het platform AI gebruiken om zijn ecosysteem door middel van marketing te laten groeien. De AI-technologie die het zal gebruiken zijn onder meer Natural Language Processing (NLP), Sentiment Analysis en Beeld- en Videoherkenning.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat het platform een bloeiend ecosysteem heeft met miljoenen gebruikers.

Toch kent Shiba Memu, net als alle beleggingen, enkele risico’s, wat betekent dat strategieën voor kwaliteitsrisicobeheer geïmplementeerd moeten worden. Je moet bijvoorbeeld alleen geld beleggen dat je bereid bent te verliezen.