De wisselkoers van het paar USD/ZAR bleef dalen na opnieuw een reeks bemoedigende inflatiegegevens uit Zuid-Afrika. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 18.63, het laagste niveau sinds 7 augustus van dit jaar. Het heeft zich dit jaar met ruim 2,9% teruggetrokken ten opzichte van het hoogste niveau.

De inflatie in Zuid-Afrika daalde

Zuid-Afrika heeft dit jaar de krantenkoppen gehaald toen het land belangrijke leiders ontving tijdens de uitgebreide BRICS-top. Zoals ik in dit artikel schreef, is een belangrijk aandachtspunt voor deze bijeenkomst het ongemak over de hegemonie van de dollar.

De Zuid-Afrikaanse rand is gestegen nu investeerders inschatten hoe het land zal profiteren van de top. Enkele manieren zijn het aantrekken van buitenlandse directe investeringen (FDI) uit landen als Rusland en Saoedi-Arabië.

Het paar USD/ZAR trok zich terug na bemoedigende gegevens over de consumenteninflatie in Zuid-Afrika. Volgens het statistiekbureau daalde de consumentenprijsindex (CPI) van 5,4% in juni naar 4,8% in juli, het laagste niveau in maanden. Deze daling was beter dan de gemiddelde schatting van 5,0%. Deze steeg van 0,2% naar 0,9% MoM, hoger dan de verwachte 1,1%.

De kerninflatie, die de centrale bank van Zuid-Afrika nauwlettend in de gaten houdt, daalde van 5,0% in juni naar 4,7%. Opnieuw was deze daling beter dan de gemiddelde schatting van 4,9%. De kern-CPI steeg met 0,5% op maandbasis.

Deze cijfers betekenen dat de acties van de Zuid-Afrikaanse centrale bank om de inflatie te verlagen werken. De prijzen zouden kunnen blijven dalen als de sterkte van de Zuid-Afrikaanse rand aanhoudt.

Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator voor het paar USD/ZAR de komende Jackson Hole Summit in Wyoming zijn. Historisch gezien is deze bijeenkomst belangrijk geweest voor de forexmarkt.

Technische analyse USD/ZAR

De wisselkoers van het paar USD/ZAR heeft de laatste tijd een sterke bearish trend doorgemaakt, zelfs toen de rally van de Amerikaanse dollarindex aanhield. Het pair heeft zich teruggetrokken en is onder het belangrijke supportniveau op 19.14 gekomen, het hoogste punt op 6 juli.

Verder hebben de 50- en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden een bearish cross-over gemaakt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD blijven dalen. Het paar vormt een afgerond toppatroon.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden 18.12 is, het laagste punt in juni. De stop-loss van deze transactie staat op 19.14.