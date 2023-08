Subway staat op het punt een nieuw tijdperk te betreden, aangezien het donderdag heeft ingestemd met de overname door Roark Capital. De sandwichketen is al ruim vijf decennia in familiebezit.

Hoeveel betaalt Roark voor Subway?

Eerder deze week werd gemeld dat de private-equityfirma bereid was 9,55 miljard dollar aan Subway uit te geven.

Maar het persbericht van vanochtend bevestigde niet of dat inderdaad de prijs was die het voor de genoemde overname betaalde. In reactie op het nieuws zei Neil Saunders, een retailanalist bij GlobalData Analytics, donderdag:

In wezen brengt Roark meer op tafel dan andere investeerders zouden hebben gedaan, en hoewel de deal werd gesloten op basis van harde cash, is de uitkomst goed.

Anderen die geïnteresseerd waren in het kopen van de broodjesketen waren onder meer Sycamore Partners en TDR Capital.

De verkopen in de metro zitten in een stijgende trend

Roark Capital heeft een aantal restaurantketens in zijn portefeuille, maar Subway verslaat ze allemaal (behalve Dunkin’) wat betreft jaarlijkse omzet en het totale aantal restaurants.

De sandwichketen heeft de afgelopen tien kwartalen op rij een positieve omzet in vergelijkbare winkels gezien, omdat het zijn menu vernieuwde en agressief in technologie investeerde. John Chidsey – de Chief Executive van Subway zei vandaag in een persbericht:

Deze transactie weerspiegelt het groeipotentieel van Subway op de lange termijn en de substantiële waarde van ons merk en onze franchises over de hele wereld. Subway heeft een mooie toekomst met Roark.

Subway heeft een voetafdruk van ongeveer 20.600 locaties in de Verenigde Staten. Dat is echter sterk gedaald ten opzichte van de 27.100 in 2015.