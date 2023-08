De wisselkoers van het paar USD/IDR trok zich donderdagochtend terug, vooruitlopend op het komende rentebesluit van de Bank of Indonesia (BoI). Na maandag een piek te hebben bereikt op 15.363, trok het pair zich terug naar een dieptepunt van 15.250.

Besluit van de Bank of Indonesia in voorbereiding

De Bank of Indonesia zal donderdag haar tweedaagse bijeenkomst afsluiten en het nauwlettend in de gaten gehouden besluit uitbrengen. Alle door Bloomberg en Reuters ondervraagde economen zijn van mening dat de bank de rente ongewijzigd zal laten op 5,75%.

Het heeft ze de afgelopen paar bijeenkomsten eerder intact gelaten. De BoI staat niet onder druk om de rente te verhogen, aangezien de inflatie in Indonesië de afgelopen maanden weer op het streefdoel is beland. De inflatie vertraagde in juli tot 3,08% op jaarbasis, zoals ik in dit artikel schreef.

Analisten zijn daarom van mening dat de bank de rente het hele jaar door stabiel zal houden. Sommige analisten verwachten dat de rente in het vierde kwartaal of in het eerste kwartaal van volgend jaar zal worden verlaagd.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Indonesische economie in het tweede kwartaal met 5,2% is gegroeid, geholpen door de groeiende consumenten- en overheidsuitgaven. De gezinsbestedingen werden ondersteund door een matigende inflatie.

Er zijn echter tekenen dat de economie vertraagt. De export heeft het de laatste tijd moeilijk gehad als belangrijke markten als China en India. Zoals ik eerder deze week schreef, zijn er tekenen dat de Chinese economie sneller vertraagt dan verwacht.

De koers van USD ten opzichte van IDR zal ook gematigd reageren op de komende Jackson Hole-top in de Verenigde Staten. Dit is een belangrijke bijeenkomst waarbij belangrijke functionarissen van de centrale bank samenkomen. Jerome Powell, het hoofd van de Federal Reserve, zal hints geven over wat hij in september kan verwachten.

Voorspelling USD/IDR

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers tussen de USD en de roepia de afgelopen dagen is teruggelopen. Deze daling vond plaats toen de bears probeerden het belangrijke steunniveau op 15.213, het hoogste punt op 10 juli, opnieuw te testen.

Het pair is boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde gebleven, wat aangeeft dat kopers de touwtjes in handen hebben. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, met als volgende level de high van deze week op 15.354. Een daling onder de support op 15.200 zal bearish zijn voor het pair.