De sterke comeback van de Russische roebel is vervaagd nu de rally van de Amerikaanse dollarindex aan kracht wint. Het paar USD/RUB handelde op 94.46, een paar punten boven het dieptepunt van deze week op 91.40. Dit jaar is het met ruim 40% gestegen.

Russische economische problemen

De koers van USD/RUB bevindt zich dit jaar in een sterke opwaartse trend, nadat de impact van de westerse sancties tegen Rusland toesloeg. Recente economische cijfers hebben de erbarmelijke situatie aangetoond waarin de Russische economie zich bevindt.

De export van Russische olie bevindt zich bijvoorbeeld in een neerwaartse trend. Uit gegevens van S&P Global blijkt dat de export van ruwe olie is gedaald tot minder dan 3 miljoen vaten, de laagste stijging sinds november vorig jaar.

Wat de situatie ingewikkelder maakt, is de vertraging van de Chinese economie. Uit recente gegevens blijkt dat de Chinese import is gedaald, terwijl andere sectoren, zoals de industriële productie en de industriële productie, zijn ingestort.

Ondertussen staan de prijzen van andere producten die Rusland verkoopt de laatste tijd onder druk. Tarwe is met meer dan 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022. Op dezelfde manier hebben de prijzen van tarwe , platina, palladium en aardgas zich in een neerwaartse trend bevonden. De import van niet-energieproducten is dit jaar met bijna 20% gedaald.

De Russische economie wordt met extra uitdagingen geconfronteerd. Het begrotingstekort is de afgelopen maanden bijvoorbeeld groter geworden doordat Rusland zijn militaire uitgaven heeft verhoogd. Uit het meest recente rapport blijkt dat het Russische begrotingstekort tussen januari en juli is opgelopen tot ruim 29,3 miljard dollar.

De uitdaging is dat Rusland veel buitenlandse valuta nodig heeft om import uit landen als China te financieren. De meeste import vindt plaats in Amerikaanse dollars, wat verklaart waarom Rusland de nieuwe initiatieven van de BRICS steunt.

Wat de situatie ingewikkelder maakt, is het feit dat de Amerikaanse dollarindex (DXY) de afgelopen weken sterker is geworden. De DXY-index is gestegen naar $104, het hoogste niveau sinds juni dit jaar.

Technische analyse USD/RUB

De dagelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers van USD/RUB de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Het steeg en passeerde het belangrijke weerstandspunt op 100 recent. In de meeste perioden hebben financiële activa de neiging te wankelen nadat ze een belangrijk weerstands- of steunniveau hebben bereikt.

Het paar USD/RUB ligt nog steeds boven het 50-daagse voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het neutrale punt is gestegen. Daarom vermoed ik dat het pair zal blijven stijgen nu kopers zich richten op het aanvankelijke weerstandsniveau op 110. Een daling onder de support op 91.43 zal op meer neerwaartse richting wijzen.