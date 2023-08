Chancer doet belangstelling voor gedecentraliseerde weddenschappen opleven, maar hoe goed is de investering?

Bij weddenschappen zijn het de bookmakers die het systeem controleren. Zij bepalen waar gebruikers op kunnen wedden, de regels om mee te spelen en de kansen. Dit geeft de bookmakers een oneerlijk voordeel en beperkt de vrijheden van de gokkers. Een nieuw gedecentraliseerd platform, Chancer, daagt die gokstijl uit. Het project heeft voorafgaand aan de lancering in de presale $1,66 miljoen opgehaald, omdat investeerders groot inzetten op de unieke gokstijl.

Wat is Chancer?

Chancer is ‘s werelds eerste gedecentraliseerde, door blockchain geleide gokplatform. Het platform past een peer-to-peer (P2P) -model toe waarbij gokkers tegen elkaar weddenschappen plaatsen. Stel dat jij en je vriend(in) verschillende verwachtingen hebben van de uitkomst van een gebeurtenis. Je kunt een kansmarkt creëren en de gebeurtenis voorspellen.

Met Chancer zijn er duizenden evenementen die gebruikers kunnen voorspellen, waardoor de reikwijdte van weddenschappen wordt vergroot. Wordt jouw favoriete cabaretier geselecteerd voor een topprijs? Hoe zit het met kandidaat X die een tussentijdse verkiezing wint? Je kunt elke gebeurtenis bedenken, en met Chancer kun je erop wedden.

Chancer biedt ook veel flexibiliteit. Omdat Chancer-markten door gebruikers worden gecreëerd, bepalen gokkers de regels en kansen van het spel. De functie vergroot de transparantie bij het wedden en maakt het leuk voor de gebruikers.

Chancer’s investeringsmogelijkheid

Chancer is aantrekkelijk voor gokkers en investeerders die op zoek zijn naar passief inkomen. Gokkers hebben een nieuwe manier om weddenschappen te plaatsen en controle te houden. Gebruikers worden beloond met Chancer-tokens voor succesvolle winsten. Naarmate het gedecentraliseerde gokplatform groeit, kan de waarde van Chancer omhoogschieten, wat enorme rendementen kan opleveren.

Het Chancer-token zou een duurzame cryptocurrency kunnen worden die op de lange termijn rendement kan opleveren. Dit komt voort uit de praktijk van het gokken, een van de sterkst groeiende sectoren. Investeren in het token is voordelig voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op langere termijn.

Ontwikkelaars zullen ook profiteren van het creëren van Chancer-markten. Gebruikers die gokspellen maken via het gedecentraliseerde platform worden verleid met Chancer-tokens. Bovendien verdienen investeerders door het Chancer-token in te zetten of het platform te delen. Bovendien ontvangen houders van Chancer-tokens kortingen op vergoedingen voor de Chancer-markten die zij creëren of waaraan zij deelnemen.

Chancer voorspelling en prijspotentieel

Analisten hebben voor Chancer in 2023 een prijsstijging van meer dan 1.000% voorzien. Dit prijspotentieel is realistisch, hoewel er in 2024 duurzame winsten kunnen worden gerealiseerd. Dit is nadat het belangrijkste gokplatform is gelanceerd en Chancer getuige is van een toenemend gebruik.

Beleggers zouden in het derde kwartaal van 2023 aanzienlijke prijsstijgingen in Chancer kunnen ervaren. Dit is nadat het token is genoteerd aan Uniswap en andere CEX’s. De prijsstijging in 2023 zou echter gebaseerd kunnen zijn op speculaties, zoals gebruikelijk is bij het lanceren van projecten. Als zodanig kan de prijs volatiliteit ervaren als de vraag van beleggers op beurzen verandert.

In 2024 en daarna zou Chancer meer dan tien keer kunnen stijgen naarmate het gokplatform groeit. De waarde zal ook worden ontsloten door de toegenomen gebruiksscenario’s zoals staken en handelen op beurzen.

Waarom Chancer’s presale?

De lancering van Chancer gebeurt in een flits, waardoor het platform begin 2024 wordt gelanceerd. Het betekent dat voorverkoopbeleggers een voordeel hebben bij het krijgen van vroege toegang zodra het platform wordt gelanceerd.

Investeren in de presale biedt ook de mogelijkheid om de token tegen een lage prijs te kopen. Het token is momenteel beschikbaar voor een spotprijs van $0,011. In de volgende fase van de presalestijgt de prijs naar $0,012.

De prijs van Chancer zou ook drastisch kunnen veranderen na de aanstaande notering op Uniswap. Zoals we in het verleden bij andere spraakmakende lanceringen hebben gezien, ontgrendelt de tokenlijst in een oogwenk waarde. Er worden dan grote prijsbewegingen ervaren. Deze trends benadrukken dat het kopen van Chancer in de presale voordelig is, omdat de waarde op de een of andere manier vastligt.