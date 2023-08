Crypto prijsvoorspelling na de Grayscale uitspraak: Bitcoin Cash, Chancer

De prijs van Bitcoin Cash maakte dinsdag een sterke comeback na de laatste tegenslag van de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. De prijs van BCH steeg naar een hoogtepunt van $227,97, het hoogste niveau sinds 16 augustus. Net als Bitcoin is het BCH-token deze maand met dubbele cijfers gestegen vanaf het laagste niveau.

SEC versus Grayscale rechtszaak

De belangrijkste drijfveer voor het herstel van de prijs van Bitcoin Cash was de uitkomst van de langlopende rechtszaak tussen de SEC en Grayscale Bitcoin Trust. Zo ontstond er een rechtszaak toen de SEC het verzoek van het bedrijf om de $20 miljard GBTC Trust om te zetten in een spot Bitcoin ETF afwees.

Zoals ik in dit artikel schreef, oordeelde een rechtbank in het voordeel van Grayscale, in een beslissing die zou kunnen leiden tot de eerste Bitcoin ETF in de Verenigde Staten. Het besluit kwam een paar dagen voordat de SEC een besluit zou nemen over andere ETF-voorstellen van onder meer Invesco en Blackrock.

Analisten zijn van mening dat het bureau zal beslissen om ofwel toestemming te geven voor deze fondsen, ofwel de beoordeling van de Grayscale-rechtszaak uit te stellen. Hoe dan ook, analisten zijn van mening dat er een goedkope spot-BTC ETF op komst is.

De prijs van Bitcoin Cash steeg toen investeerders voorspelden dat verschillende bedrijven de komende maanden een BCH ETF zullen aanvragen. Een BCH ETF lijkt een duidelijke keuze omdat de munt is gemaakt als een vork van Bitcoin. Dit betekent dat ze dezelfde technologie gebruiken, wat betekent dat de SEC het moeilijk zal vinden om deze te verwerpen.

De prijs van BCH steeg ook na het relatief zwakke Amerikaanse consumentenvertrouwen en de cijfers over vacatures. Het consumentenvertrouwen daalde voor het eerst in drie maanden, terwijl het aantal vacatures daalde naar het laagste niveau sinds 2021.

Deze cijfers betekenen dat de Federal Reserve zou kunnen heroverwegen om in september een nieuwe renteverhoging door te voeren. De geldmarkt ziet dit jaar nog een stijging, gevolgd door een paar bezuinigingen in 2024. Vooruitkijkend is het waarschijnlijk dat de prijs van Bitcoin Cash zal stijgen naar de belangrijkste weerstand van $247.

